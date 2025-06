Studentessa israeliana richiamata dall'Esercito dà 3 esami da remoto, Università Statale di Milano li annulla

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una studentessa israeliana dell’Università Statale di Milano ha sostenuto tre esami online da Israele. L’ateneo li ha annullati, giudicandoli non validi secondo la legge italiana. Salta così la sua laurea, prevista per luglio. La vicenda sta sollevando proteste e accuse politiche, i primi a scendere in campo sono stati i rappresentanti di alcune sigle studentesche.

Il caso della studentessa israeliana e gli esami alla Statale di Milano

Stava completando il suo percorso alla facoltà di Medicina della Statale di Milano quando, richiamata in patria come riservista dell’esercito israeliano, è partita per Israele.

Lì, presso lo Sheba Medical Center di Ramat Gan, come racconta Il Giorno, ha continuato a seguire le lezioni online grazie a una deroga concessa dall’università per motivi sanitari.

Una protesta degli studenti della Statale di Milano nel 2024

La normativa del Ministero dell’Università, infatti, consente – “in casi di grave crisi bellica” – l’erogazione della didattica a distanza, ma non estende questa possibilità agli esami, che devono essere svolti in presenza.

Tre esami invalidati, laurea bloccata

La studentessa israeliana, però, ha sostenuto da remoto tre esami fondamentali per la laurea prevista il 4 luglio. Esami che, come emerso da un controllo interno, non erano stati autorizzati e che sono stati annullati con decreto rettorale.

Secondo l’ateneo, si è trattato di un errore di interpretazione da parte dei docenti, che avevano ritenuto valida la deroga anche per le prove.

La Statale di Milano ha avviato un’istruttoria interna per chiarire la vicenda e ha chiesto alla studentessa di ripetere gli esami in presenza, offrendole supporto logistico per farlo il prima possibile. Nel frattempo, la laurea è stata sospesa.

Polemiche politiche e accuse al ministero

Il caso ha suscitato forti reazioni tra le sigle studentesche Studenti Indipendenti, UniSì e Udu, che denunciano una gestione politicamente parziale della vicenda. “Perché vengono concesse deroghe a chi presta servizio in un esercito accusato di crimini di guerra?”, chiedono.

Le organizzazioni studentesche contestano la circolare ministeriale del novembre 2023, che secondo loro ha agevolato il rientro e la permanenza accademica di studenti di Israele arruolati come riservisti.

“Le norme su presenza e frequenza sono rigide per tutti: anche chi vive situazioni familiari gravi o si trova in zone di conflitto non riceve trattamenti speciali”, scrivono.

La vicenda, ora, rischia di aprire un contenzioso legale e un dibattito più ampio sul ruolo delle università italiane nei contesti di guerra.