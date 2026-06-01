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Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo, corpo trovato in un appartamento a Caldas da Rainha: le indagini

Non si conoscono le cause del decesso di Sofia Barillà, studentessa palermitana di 20 anni deceduta in Portogallo dove era per l'Erasmus

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mariaclaudia catalano

Mariaclaudia Catalano

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragedia in Portogallo. Morta studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus a Caldas da Rainha. Sofia Barillà, questo il nome della giovane, è stata trovata senza vita nella giornata del 31 maggio nel suo appartamento. Stava trascorrendo sei mesi di Erasmus. Non si conoscono i motivi del decesso, ma Adnkronos avanza l’ipotesi che si potrebbe trattare di cause naturali. I genitori della studentessa sono partiti da Palermo per raggiungere il Portogallo in giornata. L’ambasciata di Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare.

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studentessa-palermitana-morta-erasmus-sofia-barilla ANSA / Fb Ugo Piazza

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