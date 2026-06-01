Sofia Barillà morta in Erasmus in Portogallo, corpo trovato in un appartamento a Caldas da Rainha: le indagini
Non si conoscono le cause del decesso di Sofia Barillà, studentessa palermitana di 20 anni deceduta in Portogallo dove era per l'Erasmus
Tragedia in Portogallo. Morta studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus a Caldas da Rainha. Sofia Barillà, questo il nome della giovane, è stata trovata senza vita nella giornata del 31 maggio nel suo appartamento. Stava trascorrendo sei mesi di Erasmus. Non si conoscono i motivi del decesso, ma Adnkronos avanza l’ipotesi che si potrebbe trattare di cause naturali. I genitori della studentessa sono partiti da Palermo per raggiungere il Portogallo in giornata. L’ambasciata di Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare.
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