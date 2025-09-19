Studentessa morta investita a Napoli, era una spagnola in Erasmus: travolta sulle strisce, fermato un 18enne
Studentessa spagnola di 20 anni muore investita da un Suv a Napoli. Alla guida un 18enne, indagato per omicidio stradale
Tragedia nella notte tra il 18 e il 19 settembre a Napoli: una studentessa spagnola di 20 anni, in città per il programma Erasmus, è stata travolta e uccisa da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Umberto I. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 18 anni, ora indagato per omicidio stradale.
- Studentessa spagnola morta investita a Napoli
- I rilievi della Polizia Locale
- Chi era la vittima
- La testimone
Studentessa spagnola morta investita a Napoli
Secondo una prima ricostruzione riportata da ANSA, la studentessa stava attraversando sulle strisce all’altezza del civico 87 quando è stata travolta da una Range Rover.
L’impatto è stato violentissimo: la giovane è stata scaraventata a terra riportando ferite gravissime.
La studentessa è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Umberto I a Napoli
Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato la ragazza d’urgenza all’Ospedale del Mare. Nonostante i tentativi dei medici, la ventenne è morta poche ore dopo per le conseguenze del trauma.
I rilievi della Polizia Locale
Sul luogo dell’incidente sono giunti gli uomini della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.
Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero chiarire la velocità del mezzo e il comportamento del conducente.
Il giovane alla guida è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito.
La sua patente è stata ritirata e l’auto posta sotto sequestro.
La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ipotesi di reato per la quale il 18enne è già formalmente indagato.
Chi era la vittima
La giovane si chiamava Arias Fernandez Saray. Aveva compiuto 20 anni lo scorso 16 agosto e si trovava a Napoli per un periodo di Erasmus all’università Parthenope.
Proveniva da Ponferrada, un piccolo centro della provincia di León, in Spagna, e durante la permanenza partenopea risiedeva nel quartiere Vasto, a ridosso della stazione ferroviaria e di piazza Garibaldi.
La testimone
“A quell’ora eravamo ancora aperti. Abbiamo sentito un tonfo. Ci siamo precipitati fuori e abbiamo visto questa povera ragazza a terra, respirava ancora”, ha raccontato al Corriere della Sera Pina Ricciardi, titolare di un bar a pochi metri dal luogo dell’incidente.
Nella mattinata del 19 settembre, sul punto dell’impatto, alcuni passanti hanno deposto fiori in segno di cordoglio.