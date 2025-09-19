Studentessa morta investita a Napoli, era una spagnola in Erasmus: travolta sulle strisce, fermato un 18enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia nella notte tra il 18 e il 19 settembre a Napoli: una studentessa spagnola di 20 anni, in città per il programma Erasmus, è stata travolta e uccisa da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Umberto I. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 18 anni, ora indagato per omicidio stradale.

Studentessa spagnola morta investita a Napoli

Secondo una prima ricostruzione riportata da ANSA, la studentessa stava attraversando sulle strisce all’altezza del civico 87 quando è stata travolta da una Range Rover.

L’impatto è stato violentissimo: la giovane è stata scaraventata a terra riportando ferite gravissime.

La studentessa è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Umberto I a Napoli

Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato la ragazza d’urgenza all’Ospedale del Mare. Nonostante i tentativi dei medici, la ventenne è morta poche ore dopo per le conseguenze del trauma.

I rilievi della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli uomini della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero chiarire la velocità del mezzo e il comportamento del conducente.

Il giovane alla guida è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito.

La sua patente è stata ritirata e l’auto posta sotto sequestro.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ipotesi di reato per la quale il 18enne è già formalmente indagato.

Chi era la vittima

La giovane si chiamava Arias Fernandez Saray. Aveva compiuto 20 anni lo scorso 16 agosto e si trovava a Napoli per un periodo di Erasmus all’università Parthenope.

Proveniva da Ponferrada, un piccolo centro della provincia di León, in Spagna, e durante la permanenza partenopea risiedeva nel quartiere Vasto, a ridosso della stazione ferroviaria e di piazza Garibaldi.

La testimone

“A quell’ora eravamo ancora aperti. Abbiamo sentito un tonfo. Ci siamo precipitati fuori e abbiamo visto questa povera ragazza a terra, respirava ancora”, ha raccontato al Corriere della Sera Pina Ricciardi, titolare di un bar a pochi metri dal luogo dell’incidente.

Nella mattinata del 19 settembre, sul punto dell’impatto, alcuni passanti hanno deposto fiori in segno di cordoglio.