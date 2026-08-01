Studentessa picchiata in un parco a Bari denuncia un'altra aggressione, sarebbe stata accerchiata e minacciata

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Una studentessa aveva denunciato di essere stata picchiata nel parco Rossani di Bari e, ora, ha raccontato di aver subito un’altra aggressione nello stesso luogo. Sui social la ragazza ha detto che delle persone in monopattino l’hanno accerchiata, urlandole contro insulti e minacce.

La nuova aggressione alla studentessa a Bari

In un video su Instagram, Giuditta d’Elia, 26enne della provincia di Bari, ha raccontato di essere stata nuovamente aggredita nel parco Rossani del capoluogo pugliese.

Sui social ha denunciato di essere stata accerchiata da alcuni individui in monopattino, i quali le avrebbero rivolto contro delle urla.

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“Abbiamo visto tutto, te lo meriti. I bambini non si picchiano”, le avrebbero gridato. La ragazza ha raccontato tutto in diverse storie in cui spiega la sua versione dei fatti.

“L’ennesima aggressione cercando di avvicinarmi al Parco Rossani. Attendo i video che avete girato di me mentre mi accerchiavate in monopattino rivolgendomi accuse contro le quali vi sono i materiali di videosorveglianza”, ha detto come riporta TGCom24.

Picchiata da giovani al parco

La prima aggressione subita da Giuditta risale al 23 luglio. La studentessa di filosofia, in quell’occasione, mostrandosi con il volto tumefatto aveva spiegato di essere stata picchiata nel parco della città perché voleva andare in un bagno pubblico.

Ci sarebbe stato un malinteso con la signora delle pulizie che ha portato due genitori e i ragazzini a una reazione dalla violenza inaudita con calci e pugni in faccia.

La 26enne aveva aggiunto con amarezza che nessuno era intervenuto per aiutarla e aveva raccontato di aver chiamato lei stessa i soccorsi col cellulare.

A seguito del pestaggio, la ragazza ha riportato diverse fratture al volto e al naso ed è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni.

Due indagati per il pestaggio alla studentessa

Per la violenza subita dalla 26enne il 23 luglio, la procura ha iscritto nel registro degli indagati l’addetta alla custodia dei bagni pubblici dell’area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina.

I due sono stati individuati dopo l’identificazione della polizia locale e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del parco.

Secondo quanto messo a verbale da Giuditta, la ragazza avrebbe allontanato la figlia di circa dieci anni della custode, che la stava bagnando con una pistola ad acqua. Da lì sarebbe scattata la violenza.

La giovane sarebbe stata picchiata dalla donna e dal compagno, a cui si sarebbe aggiunto un gruppo di ragazzini, che le avrebbero anche sottratto il cellulare, poi recuperato dalla vittima.

Nella denuncia la giovane ha parlato di almeno quattro aggressori.