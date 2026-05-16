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Eseguito a Catania un arresto per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Una studentessa tedesca di 24 anni sarebbe stata molestata da un uomo che, dopo averla seguita, l’avrebbe palpeggiata, provocandole un forte stato di shock emotivo. L’uomo, identificato come un 44enne residente in Lombardia ma domiciliato a Catania, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio nel centro cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la collaborazione tra le Forze di Polizia ha permesso di intervenire tempestivamente e assicurare alla giustizia il presunto responsabile di gravi reati ai danni di una giovane donna. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio nel cuore della città, dove la vittima, una studentessa tedesca di 24 anni, è stata avvicinata da un uomo che l’ha seguita per strada e l’avrebbe molestata con palpeggiamenti non consensuali.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, la giovane, visibilmente scossa e in lacrime, è stata notata da una passante che si è fermata per offrirle aiuto. In quei momenti, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata nei controlli di routine, ha intercettato le due donne in via Pantano, all’angolo con via Ventimiglia. Gli agenti si sono immediatamente fermati per comprendere la situazione.

La fuga e l’inseguimento

La studentessa ha raccontato agli agenti quanto accaduto, indicando anche l’uomo che si stava allontanando a pochi metri di distanza. Alla vista della polizia, il sospettato ha tentato di fuggire tra le vie del centro, dando il via a un inseguimento.

Durante la fuga, una Maresciallo donna dei Carabinieri, libera dal servizio, ha notato la scena e, intuendo la gravità della situazione, è intervenuta prontamente per bloccare il fuggitivo. L’uomo ha opposto una violenta resistenza nel tentativo di divincolarsi, ma l’arrivo degli agenti della Polizia ha permesso di immobilizzarlo definitivamente e metterlo in sicurezza.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo, identificato come un 44enne residente in Lombardia e domiciliato a Catania, con precedenti di Polizia, è stato arrestato sulla base degli indizi raccolti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le accuse a suo carico sono di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze di polizia, unite dal comune obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della collettività. L’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri ha permesso di agire con tempestività e determinazione, assicurando il presunto responsabile alla giustizia e offrendo supporto immediato alla vittima.

IPA