Studentessa tedesca in Erasmus violentata a Milano, fermato 31enne senza fissa dimora grazie a uno scontrino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 31enne irregolare e senza fissa dimora è stato fermato per la violenza sessuale su una studentessa in Erasmus a Milano. La svolta nelle indagini sul caso della 21enne tedesca è arrivata a circa una settimana di distanza dall’aggressione avvenuta vicino al parco Trotter. I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile grazie a uno scontrino dentro uno zainetto trovato nella zona della violenza.

La violenza sessuale per strada a Milano

La 21enne aveva denunciato di essere stata violentata intorno alle 5 del mattino di giovedì 15 ottobre vicino via Giacosa, di ritorno da una serata con altri studenti stranieri in zona Policlinico a Milano.

Ai due passanti che l’hanno salvata chiamando i soccorsi e ai carabinieri intervenuti, la studentessa ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle e violentata da due uomini mentre stava rientrando a piedi alla residenza universitaria.

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La denuncia della studentessa

Una versione ribadita, dopo le visite al centro anti violenze della Mangiagalli, nella denuncia presentata il giorno dopo in caserma.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sulla base delle ultime ricostruzioni, sarebbe stato uno l’aggressore che, all’arrivo dei due turisti italiani, avrebbe mollato la presa sulla studentessa tedesca, per allontanarsi e far perdere le sue tracce.

Il fermo

Le indagini scattate con la denuncia della vittima hanno portato i carabinieri a identificare il presunto autore degli abusi, a partire dal ritrovamento di uno zainetto vicino al luogo della violenza.

Al suo interno sono stati trovati uno scontrino e una sim del telefono, fondamentali per consentire ai militari dell’Arma di fermare il 31enne.

Il primo indizio ha condotto a un supermercato della zona, da cui gli investigatori sono riusciti a individuare il volto dell’aggressore attraverso i filmati delle telecamere.

Passando al setaccio le immagini del sistema di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno trovato riscontro di quel profilo nel filmato che ha immortalato il momento della violenza.

Grazie al sim card è stato poi possibile collegare il numero di telefono all’utenza a cui era associata.

Coordinati dai pm Maria Letizia Mannella e Alfonso Serritiello, i militari dell’Arma hanno fermato e condotto in carcere il 31enne di origini peruviane per “gravi indizi di colpevolezza” e per il pericolo di fuga, in attesa della convalida del Gip.