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Fermato in flagranza di reato un uomo di origini indiane di quarant’anni per stalking ai danni di una giovane studentessa universitaria. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato ad Arezzo dopo mesi di condotte persecutorie, nonostante un precedente ammonimento.

Le indagini e l’origine dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica e di genere. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. L’uomo, cittadino straniero di origini indiane, avrebbe posto in essere una serie di comportamenti molesti e vessatori nei confronti di una ragazza di vent’anni, studentessa universitaria.

Le condotte persecutorie: mesi di appostamenti e pedinamenti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte persecutorie sarebbero iniziate nel mese di marzo 2025. L’uomo si sarebbe appostato quotidianamente nei pressi dell’abitazione della giovane, sincronizzando la propria presenza con gli orari di uscita della ragazza verso l’istituto scolastico. Nel tempo, questi appostamenti si sarebbero trasformati in veri e propri pedinamenti: l’indagato avrebbe seguito la vittima a pochi metri di distanza, fissandola insistentemente e provocando in lei un grave e perdurante stato di ansia e paura. La giovane, a causa di questa situazione, sarebbe stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita e a richiedere il costante supporto dei familiari.

Il tentativo di fermare le molestie: l’ammonimento del Questore

Di fronte al perdurare delle molestie, la ragazza, insieme alla famiglia, ha deciso di rivolgersi agli uffici della Questura di Arezzo per avviare le procedure di ammonimento nei confronti dell’uomo. Tuttavia, anche dopo la notifica dell’ammonimento, le condotte persecutorie sarebbero proseguite senza sosta.

L’escalation: la persecuzione si sposta in stazione

A partire da settembre 2025, con l’inizio dei corsi universitari della giovane, l’uomo avrebbe trasferito il luogo delle sue azioni presso la Stazione Ferroviaria di Arezzo. Qui si sarebbe appostato all’ingresso, seguendo la ragazza fino al binario e, in alcune occasioni, anche sul treno, sostando nello stesso vagone della vittima. In più circostanze sarebbe stato necessario l’intervento del personale di Polizia ferroviaria, chiamato dalla giovane per chiedere aiuto.

La denuncia e l’arresto in flagranza

Dopo un temporaneo allontanamento dell’uomo dal territorio di Arezzo, il suo ritorno avrebbe segnato la ripresa delle condotte persecutorie. La ragazza, esasperata, ha quindi presentato una formale denuncia-querela presso la Questura per il reato di atti persecutori. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, hanno predisposto un servizio di osservazione. Il giorno successivo alla denuncia, martedì 12 maggio, gli operatori hanno documentato un nuovo episodio di pedinamento: l’uomo avrebbe intercettato la giovane sotto casa, seguendola fino alla stazione, mantenendo una distanza ravvicinata.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina e della stazione ferroviaria hanno immortalato le diverse fasi dell’ennesimo pedinamento. Considerata la violazione dell’ammonimento e l’escalation delle condotte persecutorie, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per stalking.

Le conseguenze dell’arresto e la misura cautelare

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Arezzo e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale locale in attesa della convalida dell’arresto. Nei giorni successivi, il Giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura della custodia cautelare in carcere.

IPA