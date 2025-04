Studentessa Usa morta in strada a Roma dopo il panino, reazione allergica agli anacardi: era in Erasmus

Una studentessa americana di 21 anni, Anne Avaria Tierney, è morta a Roma poco dopo avere mangiato un panino. A stroncarla, una probabile reazione allergica agli anacardi che l’ha mandata in shock anafilattico. I sanitari del 118 sono intervenuti somministrandole dosi di cortisone e cercando di rianimarla per 30 minuti, purtroppo inutilmente.

Studentessa americana morta a Roma

Al momento della tragedia, la giovane studentessa in Erasmus si trovava in compagnia di alcune amiche.

Il panino sarebbe stato acquistato in un locale in via Giovanni de Agostini, in zona Casilina a Roma, come scrive l’Adnkronos.

Il cerchio rosso indica la zona della tragedia

La reazione allergica e lo shock anafilattico

L’inizio dei sintomi si sarebbe scatenato poco dopo avere consumato il panino. La ragazza ha cominciato a sentirsi male, per poi accasciarsi.

Resesi conto del pericolo, le amiche hanno immediatamente chiamato i soccorsi che, giunti sul luogo, hanno somministrato cortisone e hanno praticato il massaggio cardiaco. Troppo tardi: la ragazza è stata uccisa dallo shock anafilattico.

Il problema della traduzione su “anacardi”

Adnkronos ha rivelato che dietro la tragedia ci sarebbe stata un’incomprensione linguistica durante l’ordinazione nel locale vegano, al Pigneto.

Secondo quanto emerso da fonti investigative avrebbe comunicato la propria allergia presumibilmente agli anacardi, ma non sarebbe stata capita.

Chi era la studentessa

La studentessa si chiamava Anne Avaria Tierney, viveva con altri Erasmus a pochi metri dal locale in cui è morta, in via Casilina.

Salma a disposizione della Procura

Sul posto sono poi arrivati i poliziotti, insieme al personale della Asl. La salma si trova adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia.

La ragazza alloggiava lì vicino, in un ostello in via Casilina dove risiedono altri studenti provenienti dagli Stati Uniti.

Delle indagini si sta occupando il commissariato romano di Porta Maggiore. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che, a causa delle difficoltà linguistiche, possa esserci stata una incomprensione con gli esercenti in merito a eventuali allergeni contenuti nel panino.

Casi simili

Il caso della studentessa americana morta a Roma dopo aver mangiato un panino ha alcuni tratti in comune con altri tragici eventi.

A fine ottobre un’altra giovane turista americana è morta a Roma dopo avere mangiato in un locale.

Un destino simile è toccato, sempre a Roma, a una bambina di 9 anni deceduta a dicembre dopo avere consumato un piatto di gnocchi al ristorante.

Il caso forse più famoso è quello di Anna Bellisario, 20enne morta a Milano per avere consumato un tiramisù che avrebbe dovuto essere vegano. In quel caso, però, è stato accertato che l’alimento conteneva del mascarpone, che la ragazza non avrebbe potuto consumare. Questo l’ha mandata in shock anafilattico e l’ha uccisa.