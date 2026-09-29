Studentessa violentata alla Cornell University accusa 7 studenti, l'orrore in 101 pagine: ci sono le chat

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una ex studentessa della Cornell University ha presentato questo mese una denuncia, affermando di essere stata drogata e violentata da un gruppo di sette ragazzi all’interno della sede di una confraternita nel 2024. La nuova causa ha riportato l’attenzione sul caso e spinto i procuratori a riaprire le indagini.

Il caso della studentessa violentata alla Cornell University scuote l’America

La denuncia di 101 pagine, come riferito dalla CNN, contiene accuse agghiaccianti su quanto sarebbe accaduto alla donna, identificata come Jane Doe, all’interno della sede della confraternita Chi Phi, nella notte del 19 ottobre 2024, e sul modo in cui l’università e i procuratori locali di Ithaca, nello Stato di New York, hanno gestito il caso.

Doe accusa sette membri della confraternita di averla stuprata. Lunedì, la Procura della Contea di Tompkins ha reso noto di aver riaperto il caso per sottoporlo a un gran giurì, dopo essere stata “invitata dalla comunità a riesaminare la decisione se procedere o meno penalmente contro i sette membri della confraternita”.

Il procuratore della contea, Matthew Van Houten, ha spiegato che inizialmente non erano state presentate accuse penali perché nel 2024 Doe non aveva fornito alla polizia le informazioni chiave che sono invece contenute nella nuova denuncia.

Il legale di Doe ha sostenuto invece che tali informazioni erano state tempestivamente comunicate alle autorità della Cornell e che il rapporto “non era sostanzialmente diverso da quanto contenuto nella denuncia del 2026”.

Le accuse: violenza sessuale e violazioni della legge sui diritti umani

Nella denuncia vengono citati sette membri della confraternita, la Cornell University e la stessa confraternita Chi Phi. Le accuse sono pesanti: negligenza, violazione contrattuale, aggressione e violenza sessuale e violazioni della legge sui diritti umani dello Stato di New York.

Secondo quanto contenuto nella denuncia, Doe all’epoca dei fatti aveva 20 anni e aveva bevuto alcolici nella sede della propria confraternita femminile e in un bar prima di recarsi nella sede della Chi Phi, la sera del 19 ottobre 2024, per incontrare un amico che era uno dei membri della confraternita.

In particolare, da quanto emerso, la ragazza aveva già consumato circa dieci drink nell’arco delle tre ore precedenti al suo arrivo alla Chi Phi.

Nella denuncia è stato messo nero su bianco che l’amico e un altro membro della confraternita hanno dato altro alcol a Doe e l’hanno spinta a sniffare ketamina. Successivamente, secondo l’accusa, la giovane sarebbe stata vittima di violenza sessuale mentre era “incapace di prestare il proprio consenso”.

Intorno all’1:42 di quella notte, uno degli uomini presenti avrebbe inviato un messaggio nella chat di gruppo Snapchat della confraternita, “Chi Phi Actives”, scrivendo che al piano di sopra c’era “fi*a gratis”.

Con quel messaggio l’uomo avrebbe “incoraggiato altri membri della confraternita a partecipare allo stupro di gruppo della denunciante“, hanno affermato i legali di Doe.

Nella documentazione depositata in tribunale è inclusa una fotografia di una parte della conversazione. Successivamente, diversi membri della confraternita sarebbero entrati nella stanza e avrebbero dato a Doe altra ketamina, per poi continuare lo stupro fino alle 5:45 circa.

Le dichiarazioni di due studenti coinvolti nel caso

Jeremy Saland, avvocato di uno degli studenti coinvolti nel caso, parlando con la CNN ha rigettato tutte le accuse: “Anche l’ufficio del procuratore distrettuale, guidato da un procuratore capo con il dovere di perseguire la giustizia e far rispettare la legge senza pregiudizi o favoritismi, non ha presentato accuse contro il mio assistito perché quanto da lei dichiarato non è accaduto”.

Saland ha aggiunto che il suo cliente “non ha mai aggredito sessualmente la querelante e non l’ha mai nemmeno toccata”.

Il legale di un altro studente ha invece rilasciato una dichiarazione ad ABC News, tramite cui ha riconosciuto che il giovane aveva partecipato alla conversazione su Snapchat citata nella denuncia, negando però di aver avuto rapporti o comportamenti sessuali.

“Non ho partecipato ad alcuna attività sessuale né fatto uso di droghe. Cornell non mi ha ritenuto responsabile per nessuna delle accuse relative ad attività sessuali e uso di droghe per le quali altri hanno ricevuto gravi sanzioni”, ha riferito lo studente attraverso il suo avvocato.

“Ho partecipato sconsideratamente alla conversazione su Snapchat e sono entrato brevemente nella stanza in cui si sono verificati comportamenti illeciti, ma non mentre questi erano in corso”, ha aggiunto.

Il procuratore distrettuale ha spiegato che la prima denuncia presentata da Doe alla polizia dell’università è molto differente dalle accuse contenute nella causa.

Secondo Van Houten, nella prima versione fornita da Doe non c’era nulla che indicasse che fosse stata drogata senza il suo consenso o che avesse avuto rapporti sessuali contro la propria volontà. “Ogni volta che Jane Doe chiedeva di interrompere i rapporti sessuali, questi venivano interrotti”, sarebbe stata la versione iniziale.

Durante una controversa intervista andata in onda lunedì, il giornalista della CNN Jake Tapper ha domandato a Van Houten perché, dopo la denuncia iniziale del 2024, le forze dell’ordine o l’ufficio del procuratore non avessero condotto un’indagine più approfondita.

“Non possiamo cambiare ciò che è accaduto in passato, per quanto la comunità sia indignata”, ha risposto Van Houten. “Il mio compito, secondo la Costituzione dello Stato di New York, è applicare il codice penale dello Stato. Siamo vincolati da quella legge. Che si sia d’accordo o meno, che si ritenga o meno che la condotta di qualcuno sia moralmente ripugnante, volgare o disgustosa, io sono comunque vincolato dalla legge”.

Van Houten ha affermato che gli screenshot dei messaggi scambiati tra gli uomini della confraternita erano “completamente volgari e disgustosi“, ma ha aggiunto che “non avevano nulla a che fare con il suo consenso”.

Tapper ha chiesto anche a Van Houten quando avesse ricevuto le copie dei messaggi inviati dai membri della confraternita inclusi nella denuncia. Il procuratore distrettuale ha dichiarato che inizialmente il suo ufficio non aveva esaminato quelle prove.

“Non facevano parte della nostra analisi iniziale, ma mi risulta che Cornell ne fosse in possesso e li abbia trasmessi al nostro team“, ha detto Van Houten.

Il legale di Jane Doe: “Non è stata contattata dagli investigatori”

In precedenza, il legale di Doe, Thomas P. Giuffra, aveva detto di considerare inadeguata l’indagine iniziale.

“Per me è difficile comprendere come possa essere condotta un’indagine penale approfondita quando la mia cliente non ha parlato con nessuno se non con l’agente che ha raccolto la sua denuncia iniziale”, ha dichiarato Giuffra.

E ancora: “A parte il primo contatto con la polizia della Cornell, non è stata contattata dagli investigatori dell’ufficio del procuratore della contea di Tompkins né da investigatori formati per interrogare le vittime di stupro”.

“Se l’ufficio del procuratore sta ora valutando di procedere penalmente, ritengo che sia un passo nella giusta direzione, anche se tardivo”, ha concluso l’avvocato.

Secondo la denuncia, Doe aveva segnalato l’accaduto alla polizia della Cornell University l’8 novembre 2024. L’accusa ha affermato che l’università abbia espulso due dei sette studenti accusati, mentre agli altri sarebbero state inflitte sanzioni meno severe, tra cui sospensioni, workshop o compiti scritti.

Lunedì l’ateneo ha contestato questa ricostruzione, dicendo che nei confronti degli studenti accusati erano state adottate sanzioni, comprese sospensioni ed espulsioni. L’università ha però precisato che “nessuno degli individui sanzionati ha avuto la possibilità di scrivere saggi come unica conseguenza del proprio coinvolgimento”.

In una dichiarazione del 21 settembre, Cornell ha rifiutato di confermare le singole sanzioni disciplinari, citando la normativa federale sulla privacy degli studenti. L’università ha dichiarato che le violazioni delle proprie regole “possono comportare sanzioni fino alla sospensione o all’espulsione”. “Risponderemo nel dettaglio attraverso il procedimento giudiziario”, hanno assicurato dall’università.

Le sanzioni sono arrivate al termine di un’indagine formale condotta ai sensi del Title IX, separata dal procedimento penale. L’università ha spiegato che un collegio composto da docenti e dipendenti formati appositamente aveva analizzato le prove.

L’ateneo ha inoltre comunicato di aver chiuso il capitolo della confraternita Chi Phi, che rimane tuttora esclusa dal campus.

Le accuse nei confronti dell’università

L’accusa ha puntato il dito contro la Cornell, sostenendo che non ha preso provvedimenti disciplinari adeguati dopo l’aggressione, “proteggendo nel frattempo gli accusati dal parlare con le forze dell’ordine e mettendo a tacere le vittime“.

Secondo la denuncia, la condotta di Cornell sarebbe stata “così oltraggiosa, sconvolgente, spregevole e intollerabile da oltrepassare i ragionevoli limiti della decenza”.

La denuncia ora chiede che sia celebrato un processo davanti a una giuria per quantificare l’eventuale risarcimento economico.

“Qualsiasi insinuazione secondo cui l’università non avrebbe imposto sanzioni significative nei confronti delle persone coinvolte è falsa”, ha dichiarato la Cornell in un comunicato.

“Continuare a diffondere la falsa narrazione secondo cui in questo caso le conseguenze sarebbero state minime è irresponsabile, farà sentire i sopravvissuti meno al sicuro e meno sostenuti e contribuirà a mantenere il fenomeno delle aggressioni sessuali sotto-denunciato”, si legge ancora nella nota.

L’opinione pubblica indignata

Il caso ha innescato un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica. Lunedì il sindaco di Ithaca, Robert G. Cantelmo, ha chiesto una sospensione delle attività delle confraternite e delle associazioni studentesche della Cornell University.

Il primo cittadino ha scritto su Instagram che la moratoria resterà in vigore “fino a quando l’università non avrà esaminato i propri protocolli per prevenire e perseguire i reati di violenza sessuale e non avrà reso pubblici nuovi standard e pratiche per garantire la sicurezza della nostra comunità”.

Un portavoce di Cornell ha dichiarato che l’università “condivide l’interesse del sindaco per il benessere e la sicurezza degli studenti” e che “lavorerà con lui per affrontare le sue preoccupazioni”.

La deputata democratica di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, in un incontro pubblico tenutosi domenica a Ithaca, ha condannato quella che ha definito una “cultura dello stupro” nelle università e nelle istituzioni d’élite.

“Quegli uomini hanno scritto in una chat di gruppo”, ha dichiarato Ocasio-Cortez, facendo riferimento alle accuse contenute nella causa. “Questo significa che per loro era normale, che era accettabile. Questa è una cultura, queste sono norme, queste sono pratiche e dobbiamo capire che non possiamo più proteggere quegli ambienti”, ha aggiunto.

Anche l’attrice Florence Pugh ha pubblicato domenica su Instagram parole molto dure: “Non sono soltanto stanca: sono furiosa per il fatto che le scuole proteggano i ragazzi, temendo che il loro futuro venga distrutto”.

Pugh si è inoltre rivolta direttamente a Doe, definendola “incredibilmente potente” e “una donna dalla volontà fortissima”.