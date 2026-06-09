Studenti a La Sapienza di Roma bruciano foto di Salvini, "non mi lascio intimidire da questi gesti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alcuni manifesti raffiguranti Matteo Salvini sono stati bruciati da alcuni studenti durante una protesta all’Università La Sapienza di Roma. L’iniziativa, promossa dal movimento Cambiare Rotta, anticipa il corteo del 13 settembre contro razzismo, guerra e sfruttamento. Il vicepremier ha replicato sui social denunciando il clima di intolleranza e affermando che “non si lascerà intimidire”.

Roma, foto di Salvini in fiamme

Sale la tensione politica e sociale a Roma in vista delle manifestazioni previste per il 13 settembre. Nella mattinata di martedì 9 giugno alcuni manifesti raffiguranti il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sono stati dati alle fiamme all’Università La Sapienza durante un’iniziativa organizzata da gruppi di studenti che stanno preparando la mobilitazione contro razzismo, guerra, precarietà e sfruttamento.

L’episodio si è verificato durante un presidio promosso dagli studenti di Cambiare Rotta, movimento universitario che da tempo organizza proteste su temi sociali, economici e legati alle politiche migratorie.

La replica del vicepremier

Non si è fatta attendere la reazione di Matteo Salvini, che ha commentato l’accaduto attraverso un messaggio pubblicato sui social network.

“C’è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l’insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente” ha scritto il vicepremier su X. “E questi sarebbero i ‘tolleranti’ e ‘accoglienti’? Non mi faccio intimidire da questi gesti. Avanti, con ancora più determinazione”.

La protesta degli studenti di Roma

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il gesto simbolico è stato compiuto per contestare le politiche del governo in materia di sicurezza, immigrazione e lavoro.

Nel corso della manifestazione gli studenti hanno rilanciato la partecipazione al corteo previsto nella Capitale il 13 settembre.

In una nota diffusa durante l’iniziativa, il collettivo ha dichiarato: “Dalla Sapienza un segnale chiaro: Gli studenti universitari il 13 giugno scendono in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, di lavoratori e lavoratrici e andranno verso il Ministero di Salvini”.

Gli organizzatori hanno inoltre accusato il leader della Lega di essere “responsabile delle politiche razziste e securitarie che ci stanno togliendo un futuro”.

La mobilitazione si inserisce in un quadro più ampio di manifestazioni che interesseranno Roma nella stessa giornata, con iniziative promosse da realtà politiche e associative molto diverse tra loro.