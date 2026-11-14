Studenti davanti a Montecitorio per la scuola gratis: libri e trasporti senza costi contro il carovita
Gli studenti medi chiedono diritti fondamentali: libri e trasporti gratuiti per garantire equità e accesso.
Studenti in presidio davanti a Montecitorio per chiedere una scuola “pubblica, gratuita e di qualità”. La Rete degli Studenti Medi ha portato sotto la Camera quattro proposte contro il carovita: libri di testo e trasporti senza costi, risorse per la socialità e misure contro le disuguaglianze, con più spazi, servizi e attenzione al benessere di chi frequenta gli istituti.
Il diritto allo studio, sottolinea l’organizzazione, non deve dipendere dalle possibilità economiche delle famiglie. La protesta si inserisce nella mobilitazione che da settimane passa per occupazioni e cortei e che proseguirà fino allo sciopero studentesco del 20 novembre, contro riarmo e carovita.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.