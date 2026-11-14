Studenti davanti a Montecitorio per la scuola gratis: libri e trasporti senza costi contro il carovita

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Studenti in presidio davanti a Montecitorio per chiedere una scuola “pubblica, gratuita e di qualità”. La Rete degli Studenti Medi ha portato sotto la Camera quattro proposte contro il carovita: libri di testo e trasporti senza costi, risorse per la socialità e misure contro le disuguaglianze, con più spazi, servizi e attenzione al benessere di chi frequenta gli istituti.

Il diritto allo studio, sottolinea l’organizzazione, non deve dipendere dalle possibilità economiche delle famiglie. La protesta si inserisce nella mobilitazione che da settimane passa per occupazioni e cortei e che proseguirà fino allo sciopero studentesco del 20 novembre, contro riarmo e carovita.