Studenti dell'Università Federico II di Napoli in Dad per la crisi carburanti, ma esami e lauree in presenza

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Università Federico II di Napoli ha deciso di passare alla Dad, ossia la didattica a distanza. La decisione, ha spiegato l’ateneo campano, è stata presa per limitare i disagi legati alle difficoltà di raggiungere le sedi universitarie, in seguito alle agitazioni e ai problemi di approvvigionamento dei carburanti. La misura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione. Nel frattempo gli studenti hanno occupato la sede di Porta di Massa.

Dad all’Università Federico II di Napoli: misura per la crisi dei carburanti

Nonostante la scelta di passare alla Dad, dall’Università hanno spiegato che gli esami già in programma potranno essere sostenuti in presenza, compatibilmente con le condizioni organizzative e la disponibilità dei docenti.

Per gli studenti che non possono raggiungere le sedi saranno organizzate in tempi rapidi sedute straordinarie di recupero. Le date e le modalità di queste sedute verranno rese note successivamente.

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Le sessioni di laurea già calendarizzate si terranno invece regolarmente in presenza.

Gli studenti protestano: “Didattica in presenza interrotta”

Intanto all’Università sta montando la protesta degli studenti che hanno occupato la sede di Porta di Massa e interrotto le attività. “Per una vita degna, per una vita bella: Federico II occupata verso lo sciopero generale del 30 ottobre”, si legge sullo striscione affisso all’ingresso.

La mobilitazione è promossa dal Collettivo Autorganizzato Universitario Napoli (CAU) e da Ecologia Politica Napoli (Ecopol).

“Scaffali vuoti nei supermercati, benzina diventata un bene di lusso, affitti triplicati, pomodori a 10 euro al chilo, trasporti pubblici fermi. E oggi la Federico II manda una comunicazione a tutti gli studenti: didattica in presenza interrotta, da domani tutti in Dad”, hanno riferito gli studenti, dopo che nei giorni scorsi è stata occupata anche una sede dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Critiche al decreto sicurezza del governo Meloni

“In un Paese al collasso – spiegano ancora gli studenti nel comunicato – l’ultima risposta di questo governo è un decreto sicurezza, l’ennesimo. Di fronte al disagio di lavoratori, precari, giovani e studenti, l’unica risposta è una cieca repressione”.

“Come studenti, dalle scuole alle università, sappiamo come stanno le cose: le condizioni in cui viviamo non sono piovute dal cielo e non saranno misure tappabuchi a rispondere a un disagio che non è nato nelle ultime settimane”, recita la nota.

Gli studenti hanno aggiunto: “Nell’e-mail del rettore Mazzucchi leggiamo che la didattica a distanza serve a “mitigare i disagi per la comunità universitaria”. Ma questi disagi non iniziano oggi e non sono il frutto di una situazione straordinaria”.

E ancora: “Sono il prodotto di precise scelte politiche: il definanziamento dell’università pubblica a favore della guerra, con almeno 4 miliardi di euro alle armi nella prossima Finanziaria; il diritto allo studio che diventa un privilegio in città mangiate dalla speculazione dei grandi privati; un Paese dove i salari sono fermi da trent’anni e dove tutto costa sempre di più, persino il pane”.

“Siamo una generazione che cresce nella mobilitazione ed è sempre più consapevole della propria forza. Dal genocidio in Palestina alla guerra, dalla crisi climatica al carovita, abbiamo visto le cause di questa crisi, a cui nessuno, con il governo Meloni in prima fila, vuole dare risposta”, concludono i promotori dell’iniziativa.