Studenti in corteo a Roma contro Valditara fino al ministero: petardi e cassonetti in strada come in Francia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Anche a Roma gli studenti sono scesi in piazza contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e i suoi provvedimenti, sull’onda delle proteste dei coetanei in Francia. Il corteo, promosso dal collettivo Osa, è partito da via Cavour, è passato davanti al Colosseo e ha raggiunto il ministero in viale Trastevere, dove i ragazzi hanno gridato “Valditara esci dal palazzo”. Secondo Ansa, i partecipanti erano oltre 5mila per le forze dell’ordine, mentre i promotori gridavano “Siamo 20mila”. In via Marmorata alcuni incappucciati hanno lanciato petardi e bombe carta e trascinato cassonetti in strada, e davanti al ministero, presidiato dalla polizia in tenuta antisommossa, sono stati esplosi altri petardi. La manifestazione si è poi chiusa senza tensioni a Testaccio.