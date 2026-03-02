Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per Malpensa

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È previsto per martedì 3 marzo l’arrivo a Milano Malpensa di circa 200 studenti italiani minorenni rimasti bloccati a Dubai dopo l’esplosione del conflitto che ha portato alla sospensione dei voli nell’area. I ragazzi avevano partecipato al progetto “Ambasciatori del futuro”, iniziativa organizzata da Wsc Italia (World Students Connection Global Leaders), dedicata a una simulazione diplomatica internazionale. La comunicazione del rientro è stata inviata via mail ai genitori.

Il piano logistico: da Dubai ad Abu Dhabi

Come riporta il Corriere della Sera, il trasferimento via terra verso Abu Dhabi copre una distanza di circa 140 chilometri.

L’operazione è stata pianificata nelle ultime ore e prevede una scorta per garantire sicurezza durante lo spostamento.

ANSA

Il gruppo ha trascorso gli ultimi giorni negli hotel di Dubai, in attesa di indicazioni ufficiali per il rientro.

Lo stop ai collegamenti aerei è stato disposto alla vigilia della partenza programmata per l’Italia, a seguito dell’escalation militare nell’area e del conseguente blocco dei voli.

La macchina organizzativa si è attivata per coordinare trasporto, autorizzazioni e volo speciale

Si tratta di un’operazione che ha richiesto collaborazione tra autorità italiane ed emiratine.

Il volo speciale per Milano Malpensa

A confermare l’organizzazione del rientro è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

MilanoToday riporta le sue dichiarazioni durante un’audizione davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato.

“Su nostra richiesta domani le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”.

Il volo consentirà il rientro compatto dell’intero gruppo, evitando soluzioni frammentate o trasferimenti separati.

Ai genitori è stato comunicato che dovranno presentarsi direttamente in aeroporto all’orario indicato, monitorando eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dello scalo.

L’arrivo è atteso a Malpensa nel pomeriggio di martedì. Le famiglie sono invitate a verificare eventuali variazioni sugli orari consultando i tabelloni aeroportuali.

Gli italiani negli Emirati Arabi Uniti

Nel corso dell’audizione parlamentare, Antonio Tajani ha fornito anche un quadro della presenza italiana nella regione.

Secondo quanto riferito, tra presenze stabili e temporanee si contano circa 70mila italiani negli Emirati Arabi Uniti.

Di questi, circa l’80% sono residenti stabili. Solo tra Dubai e Abu Dhabi si stimano circa 30mila connazionali.

Il ministro ha precisato che si tratta di “residenti, lavoratori, militari, turisti, studenti, pellegrini”.