Studenti italiani chiedono scusa dopo il video in metro in Thailandia, messaggio diretto alla donna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gli studenti italiani protagonisti del video offensivo girato nella metropolitana di Bangkok in Thailandia hanno chiesto pubblicamente scusa alla donna presa di mira, alla sua famiglia e a tutto il popolo thailandese. La vicenda aveva provocato indignazione sui social e attirato l’attenzione dei media internazionali.

Le scuse degli studenti italiani in Thailandia

La diffusione di quelle immagini aveva prodotto un polverone, in Thailandia come in Italia. I protagonisti, gli studenti italiani che avevano realizzato il video, ne hanno preso coscienza e hanno deciso di chiedere pubblicamente scusa.

Dicendosi “dispiaciuti”, hanno registrato le loro dichiarazioni durante un incontro con la persona offesa, in un primo tentativo di rimediare al gesto che tanta eco aveva avuto sui social e sui media internazionali. In precedenza era stata l’ambasciata italiana a scusarsi per quanto successo.

Cosa era successo in metro a Bangkok

L’episodio risale ai giorni scorsi, quando il gruppo di studenti italiani in viaggio in Thailandia aveva ripreso e pubblicato un video all’interno della metropolitana di Bangkok.

Nelle immagini i ragazzi deridevano una donna thailandese seduta nel vagone, rivolgendole commenti offensivi e prendendola di mira senza il suo consenso.

Il filmato è stato condiviso sui social network, diventando rapidamente virale e provocando una forte reazione di condanna da parte degli utenti thailandesi.

La diffusione del video ha moltiplicato le critiche. Molti utenti hanno accusato gli studenti di aver avuto un comportamento irrispettoso e discriminatorio nei confronti della donna e, più in generale, della popolazione thailandese.

L’incontro con la donna offesa

La dimensione assunta rapidamente dall’episodio ha spinto le autorità locali ad approfondire l’accaduto e a favorire un incontro tra i ragazzi e la persona coinvolta.

Nel video, si vede ciascuno degli studenti prendere la parola per rivolgere le proprie scuse, rivolte “a lei, a tutto il popolo thailandese, a tutte le persone presenti, alla sua famiglia, a sua madre, a suo padre e a tutti i suoi familiari”.

I giovani si sono mostrati dispiaciuti per l’accaduto, chiedendo di essere perdonati. “Mi dispiace per tutto il popolo thailandese, per la sua famiglia e soprattutto per lei” ha affermato un altro studente. E ancora: “Mi dispiace per lei e per i suoi genitori”.