Studenti italiani rientrati da Dubai, il video degli abbracci ai genitori a Malpensa: "Momenti di paura"

Gli studenti italiani che si trovavano a Dubai durante il raid missilistico sono finalmente a casa. Sono atterrati a Malpensa nella sera di martedì 3 marzo e li hanno potuto riabbracciare genitori, parenti e amici. Nei video che circolano, che ritraggono il loro arrivo e il primo contatto con le famiglie, c’è tanta emozione e commozione, con i giovani che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, così come le loro famiglie, dopo giorni di tensione e paura per quanto stava capitando dopo l’escalation in Medio Oriente.

Studenti italiani a Dubai rientrati a Malpensa

Con un volo organizzato dalla collaborazione tra Farnesina e WSC, la World Students Connection, quasi 200 studenti italiani sono rientrati in patria.

Si tratta di 124 minori e di altre 66 persone tra studenti maggiorenni, docenti e personale della WSC che si trovavano a Dubai per il programma Erasmus.

L’emozione dei genitori a Malpensa

L’arrivo degli studenti è stato accolto da applausi e tanta emozione dei presenti.

Tanti, tantissimi gli accorsi per riabbracciare i giovani tra famiglie e amici. E non sono mancate lacrime, baci e abbracci che hanno sciolto la tensione degli ultimi giorni.

Il racconto degli studenti italiani a Dubai

Sentiti dall’ANSA al loro arrivo in Italia, gli studenti hanno raccontato le emozioni vissute nei giorni di paura a Dubai.

I missili, piovuti dal cielo inaspettatamente, hanno infatti portato tanti giovani a temere il peggio, ma non è mancato l’apporto di docenti e tutor che hanno permesso di mantenere la calma.

In diversi, infatti, hanno fatto un plauso all’organizzazione per com’è stata gestita l’emergenza, soprattutto perché era “la prima volta per noi italiani” in una situazione di guerra e tensione del genere.

“Ci sono stati momenti di paura, soprattutto la prima notte” ha ammesso una ragazza, che poi ha sottolineato che il fatto di essere lontani dalle zone colpite ha permesso di vivere le altri notti tranquille.

C’è chi ha ammesso che “ci sono stati momenti un po’ così” e che “ci sono stati attimi di paura perché chiaramente non sapevamo cosa stesse succedendo soprattutto durante il primo allarme”, ma grazie alle rassicurazione dei tutor tutto è andato per il verso giusto. “Nonostante le paure, l’abbiamo gestita bene” ha detto una studentessa appena atterrata.