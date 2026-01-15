Studenti ricoverati a Ischia dopo aver bevuto acqua da bottiglie comprate a scuola: indagini sul lotto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Quattro studenti sarebbero stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto acqua liscia in bottiglia. L’episodio sarebbe avvenuto il 15 gennaio presso l’Istituto Tecnico Statale Enrico Mattei, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, in provincia di Napoli. L’acqua sarebbe stata acquistata all’interno della scuola e sarebbe risultata regolarmente sigillata. I carabinieri indagano sul lotto delle bottiglie.

Come si sono intossicati i quattro studenti

A dare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno che aggiunge ulteriori dettagli su come si sarebbero intossicati i quattro studenti di un liceo di Casamicciola Terme.

I giovani avrebbero acquistato l’acqua da un distributore automatico presente all’interno dell’istituto Mattei.

Secondo le prime indiscrezioni, le bottiglie sarebbero risultate correttamente sigillate.

Dopo aver sorseggiato l’acqua, i quattro ragazzi avrebbero accusato i primi malori.

Il ricovero per sospetta intossicazione

Due giovani sarebbero stati accompagnati al presidio ospedaliero “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno.

Successivamente, come da protocollo in caso di sospetta intossicazione, tre dei quattro studenti sarebbero stati posti sotto osservazione.

La prassi vuole che, in episodi come questi, siano necessarie 24 ore per comprendere lo stato di salute delle persone ricoverate.

Tutti e quattro sarebbero stabili e non desterebbero preoccupazioni.

Nello specifico, una ragazza avrebbe soltanto assaggiato l’acqua prima di sentirsi male.

Le indagini dei carabinieri

I Carabinieri di Casamicciola Terme avrebbero sequestrato le bottiglie, oggetto della presunta intossicazione.

L’indagine ha coinvolto anche i genitori dei quattro studenti, che sono stati ascoltati per comprendere meglio i tempi e le modalità di acquisto dei prodotti.

Sempre il Corriere del Mezzogiorno, sottolinea che sarebbero stati predisposti anche accertamenti in altre scuole e aziende della provincia di Napoli, dove è presente la stessa tipologia di acqua.

Gli accertamenti dell’Asl

Dopo quanto accaduto, il Centro di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord starebbe indagando per comprendere con certezza quale sia il lotto dell’acqua presente nel distributore.

Si valuterebbero eventuali misure cautelative sul commercio dell’intera partita.

Da verificare, anche, se si tratta di un episodio isolato, per questo sono in corso ulteriori accertamenti tossicologici.

L’obiettivo sarebbe chiarire le cause dei malori improvvisi che avrebbero colpito i quattro studenti.

Il materiale sarebbe al momento sotto sequestro e potrebbe essere sottoposto ad analisi di laboratorio.

Intossicazione da acqua, cause e sintomi

In generale, l’intossicazione legata al consumo di acqua in bottiglia è un evento poco frequente.

Le acque destinate alla vendita sono sottoposte a controlli rigorosi lungo tutta la filiera.

In rari casi, possono emergere criticità riconducibili soprattutto alla contaminazione chimica da plastica o, più raramente, a quella microbiologica.

In condizioni specifiche, come esposizione prolungata a fonti di calore o lunghi tempi di stoccaggio, il contenitore può favorire la migrazione di alcune sostanze nell’acqua.

La contaminazione microbiologica è meno comune e può verificarsi soprattutto dopo l’apertura della bottiglia.

Una gestione non corretta, come il contatto con mani o superfici non pulite, può favorire la proliferazione batterica.

In casi isolati, difetti di produzione o conservazione possono portare alla presenza di microrganismi come Escherichia coli o Salmonella, responsabili di disturbi gastrointestinali.

Per ridurre ogni rischio è consigliabile conservare le bottiglie in luoghi freschi, al riparo dal sole, e consumare l’acqua entro tempi ragionevoli dall’apertura.