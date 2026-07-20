Studenti sospesi a scuola mandati a pulire le strade a Foiano per "sanare" il 6 in condotta

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Foiano della Chiana, comune in provincia di Arezzo con poco meno di diecimila abitanti, è scattata la ‘Cittadinanza attiva e solidale’, un progetto triennale promosso dall’Istituto omnicomprensivo G. Marcelli insieme alla Pro Loco. È la prima esperienza del genere in Toscana, con 15 studenti coinvolti. Si tratta di ragazzi sospesi dalle lezioni che hanno visto la loro ‘punizione’ trasformata in attività legate all’educazione ambientale. Si sono così ritrovati a pulire le strade e a prendersi cura del territorio per evitare il 6 in condotta.

Studenti sospesi da scuola a Foiano della Chiana vanno a pulire le strade

Il progetto, riferisce l’ANSA, nasce in seguito alle nuove disposizioni introdotte dal Dpr 134 dell’8 agosto 2025, che hanno rafforzato la funzione educativa delle sanzioni disciplinari.

La norma prevede infatti che gli studenti sospesi dalle attività didattiche possano svolgere percorsi di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.

ANSA

La dirigente scolastica: “Non sono attività punitive”

Per la dirigente scolastica Anna Bernardini “non parliamo di attività punitive“. “E come scuola prendiamo le distanze dall’idea della punizione fine a sé stessa. Parliamo di attività formative, di attenzione all’ambiente, di responsabilizzazione e di relazione”, ha aggiunto.

“La finalità è offrire un percorso riparativo e formativo, capace di aiutare i ragazzi a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e a ritrovare un ruolo positivo nella comunità”, ha concluso la dirigente.

Il sindaco: “Bellissima iniziativa”

Anche il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, ha parlato del progetto, descrivendolo come una “bellissima iniziativa” e aggiungendo che “è una prima esperienza di grande valore per la Toscana”.

“Quando un giovane attraversa un momento di difficoltà, è giusto che il problema venga affrontato, ma credo sia importante farlo cercando strade diverse dalla sola logica punitiva. Ho visto questi ragazzi impegnati e presenti anche negli spazi del paese e questo significa riavvicinarli alla comunità, restituendo loro un senso di appartenenza e di responsabilità”, ha osservato il primo cittadino.

Alessandro Artini, presidente dei presidi toscani, ha dichiarato, come riporta Il Corriere della Sera, che “il vero problema è di trovare enti, istituzioni, associazioni pronte a farsi carico della responsabilità dei ragazzi, tanto che la regola era rimasta pressoché inapplicata”.

I lavori per la comunità per evitare il 6 in condotta

Gli studenti che hanno partecipato al progetto hanno dai 15 ai 18 anni. Attraverso il progetto hanno potuto commutare la sospensione in lavori utili alla comunità ed evitare il 6 in condotta.