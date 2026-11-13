Studenti sospesi da scuola a Voghera mandati a lavorare nell'orto, per Schettini "non è un'umiliazione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso degli studenti di Voghera sospesi da scuola e mandati a lavorare negli orti sociali è intervenuto anche il noto professore Vincenzo Schettini. Secondo lui, "non è assolutamente un’umiliazione". Il docente ha aggiunto: "Vedere quei ragazzi mettere le mani nella terra è una cosa bella".

Studenti sospesi mandati nell’orto: l’iniziativa a Voghera

La trasmissione Mattino Cinque ha realizzato un servizio sull’iniziativa adottata dalle scuole medie e superiori di Voghera, che hanno deciso di mandare gli studenti sospesi a scuola a lavorare negli orti sociali durante il periodo di sospensione.

Sara Fasani, presidente della Cooperativa sociale 381, ha spiegato così il progetto: "Qui i ragazzi iniziano dalle basi: si prepara il terreno, si inizia la semina e si segue il percorso di crescita della pianta. Ciò impone anche delle regole".

Secondo Sara Fasani, "la cosa più importante è che alla fine di tutta la lavorazione vengono raccolti i prodotti che loro stessi hanno seminato e vengono portati nel nostro punto vendita. I ragazzi hanno la soddisfazione di vedere il proprio lavoro sulle tavole degli italiani".

Poi ha aggiunto: "Inizialmente, i ragazzi sono felici di venire qui perché convinti di fare una piccola vacanza, ma poi si rendono conto che lavorare è duro e che è molto meglio andare sui banchi di scuola. Una volta terminata la loro sospensione, capiscono che la scuola è importante".

Maria Teresa Lopez, dirigente scolastica dell’istituto Pertini di Voghera, ha confermato: "Abbiamo riscontrato un cambiamento nell’atteggiamento dei ragazzi. Alla fine di questo percorso i ragazzi devono produrre un elaborato in cui rivedono i motivi della sospensione e ciò che hanno imparato".

Il commento di Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini, ospite in collegamento, ha commentato così l’iniziativa adottata a Voghera: "Non è assolutamente un’umiliazione. Tanto tempo fa, a 13-14 anni si andava col papà o con lo zio elettricista o muratore e a volte si imparava anche un mestiere. Vedere quei ragazzi mettere le mani nella terra è stata una cosa bella".

Il professore ha poi voluto lanciare quella che lui ha definito "una provocazione": "Questo probabilmente può anche essere uno dei settori della scuola del futuro, cioè dare la possibilità ai genitori di scegliere se ai figli far fare un’attività manuale che è formativa, perché magari uno può anche scoprire un mestiere. Negli orti e nei vivai, inoltre, sta anche entrando la tecnologia: i ragazzi non scoprono solo la pianta, ma anche la tecnologia applicata alle piante".

Ancora Schettini: "Io ho lavorato per tanti anni in un istituto agrario e i miei studenti hanno poi iniziato ad applicare la tecnologia alle piante. Ma voi sapete quanta conoscenza scoprono i ragazzi in un posto di lavoro?".

Il punto di vista della filosofa Lucrezia Ercoli

Anche la filosofa Lucrezia Ercoli ha espresso il suo punto di vista in trasmissione sull’iniziativa adottata nel Pavese.

Le sue parole: "Un conto è considerare l’esperienza dell’orto sociale formativa per tutti e su questo sono d’accordo perché è un progetto interessante in cui si impara anche a prendersi cura di qualcosa e cos’è la responsabilità sul lungo periodo, un altro è dire che la punizione per chi è sospeso è andare a zappare".

Ancora Ercoli: "Nell’idea ‘Siete braccia rubate all’agricoltura, dovete tornare alla terra perché non siete adatti a stare sui banchi di scuola’ io vedo una mortificazione dello studente. Forse far capire il senso della punizione, tenendo il ragazzo a scuola per ragionare su ciò che ha fatto, è diverso dal dire ‘Vai sui campi a faticare perché non sei in grado di studiare'".