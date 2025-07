Studio choc di The Lancet sul "genocidio a Gaza, aspettativa di vita diminuita di 35 anni"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dall’inizio del genocidio, l’aspettativa di vita di chi nasce a Gaza è diminuita di 35 anni: è quanto denunciato dalla lettera Break the selective silence on the genocide in Gaza, pubblicata sulla rivista The Lancet. Lo studio analizza le conseguenze di guerra, fame ed emergenza sanitaria sulla popolazione palestinese e dei bambini in particolare. A firmarlo più di 3.300 studiosi, tra cui l’italiano Roberto De Vogli, professore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova.

Crolla l’aspettativa di vita a Gaza

L’emergenza sanitaria a Gaza, amplificata da una grave insicurezza alimentare e da livelli allarmanti di decessi legati alla malnutrizione, ha abbassato l’aspettativa di vita nella striscia di 35 anni.

Un crollo della longevità peggiore di quello registrato durante il genocidio in Ruanda, quando l’aspettativa di vita alla nascita passò da 42 a 12 anni in appena un anno.

ANSA Proteste contro il genocidio a Gaza in Texas

È quanto indicato dallo studio Break the selective silence di The Lancet, a firma di di Roberto De Vogli, Jonathan Montomoli, Ghassan Abu-Sittah e Ilan Pappe.

I più colpiti sono i bambini. Dal 7 ottobre 2023, a Gaza si è registrato il maggior numero di morti e amputazioni infantili che in qualsiasi altra zona di conflitto al mondo.

Una situazione resa ancor più tragica dello smantellamento sistematico del sistema sanitario.

Tra ottobre 2023 e maggio 2025 sono stati documentati 125 attacchi a strutture sanitarie, 34 contro gli ospedali e 186 diretti su ambulanze. Oltre 1400 gli operatori sanitari uccisi.

La denuncia contro il genocidio in atto

Lo studio di The Lancet sottolinea come siano numerose le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie delle Nazioni Unite che hanno ufficialmente riconosciuto il genocidio di Gaza.

Allo stesso tempo, la maggior parte delle associazioni di sanità pubblica, medicina e scienze sociali non hanno assunto sul conflitto in Palestina una posizione altrettanto chiara, a differenza di quanto avvenuto con la guerra in Ucraina.

“Questo pattern – spiegano gli studiosi – suggerisce una risposta selettivamente empatica: una tendenza a esprimere solidarietà verso popoli percepiti come parte di un cosiddetto gruppo di appartenenza e a trascurare quelli classificati come gruppo esterno in base alla nazionalità”.

L’appello degli studiosi italiani

L’appello di The Lancet, diretto dal professore italiano Roberto De Vogli, ha spinto al riconoscimento ufficiale del genocidio da parte di tre importanti associazioni di sanità pubblica: l’Alleanza Europea per la Sanità Pubblica, l’Associazione Europea per la Sanità Pubblica e la Federazione Mondiale delle Associazioni di Sanità Pubblica.

“Il silenzio non è un’opzione” si legge nella lettera che esorta le istituzioni accademiche e sanitarie ad abbattere questo “silenzio selettivo”.

“Come studiosi e professionisti della salute” il dovere è quello di difendere “la nostra responsabilità etica collettiva” e alzare “la voce per prevenire ulteriori violenze di massa e fame”.

L’alternativa, si conclude l’appello, è quella di essere “ricordati per il nostro silenzio e la nostra inazione durante uno dei momenti morali più urgenti”.