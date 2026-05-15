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Due cittadine ucraine sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica e le loro attività di chirurgia estetica non autorizzate sono state sequestrate a Crotone. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di accertare che le donne offrivano trattamenti estetici invasivi senza i necessari titoli abilitativi, esponendo i clienti a gravi rischi per la salute e operando in totale evasione di imposta.

Le indagini: monitoraggio dei social e osservazione sul territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo economico del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone. L’individuazione dei due studi medici non autorizzati è stata possibile grazie a un attento monitoraggio delle principali piattaforme social, divenute ormai vetrine di tendenze ma anche di pratiche illegali, e attraverso prolungati servizi di osservazione e pedinamento. Gli investigatori hanno notato un anomalo e continuo afflusso di persone, in prevalenza donne, nei pressi dei locali sospetti.

Ricostruita la rete di clientela e le modalità operative

Incrociando i dati raccolti online con quelli ottenuti sul territorio, la Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire la rete di clientela che frequentava le strutture sanitarie irregolari. Le due donne pubblicizzavano sui loro profili Instagram trattamenti estetici invasivi, come iniezioni di botulino e acido ialuronico di dubbia provenienza, pratiche che la legge riserva esclusivamente a medici chirurghi specializzati.

Assenza di titoli e rischi per la salute dei pazienti

Attraverso la consultazione delle banche dati in possesso della Guardia di Finanza, è stato possibile accertare che le due cittadine ucraine esercitavano la professione medica senza alcun titolo abilitativo. I trattamenti venivano effettuati in locali o abitazioni private, dotati di attrezzature professionali ma privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie e dei dispositivi salvavita, esponendo così i pazienti a gravi pericoli per la salute.

Prestazioni offerte a prezzi concorrenziali e in evasione fiscale

I servizi di chirurgia estetica venivano proposti tramite il web a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato e in totale evasione di imposta. Questa politica di prezzi bassi ha contribuito ad attirare una clientela numerosa, ignara dei rischi connessi all’assenza di autorizzazioni e di adeguate misure di sicurezza sanitaria.

Sequestri e denunce: il bilancio dell’operazione

Al termine delle attività investigative, i finanzieri della Guardia di Finanza di Crotone, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica dott. Domenico Guarascio, hanno denunciato le due responsabili per esercizio abusivo della professione medica. È stato inoltre sequestrato un locale adibito ad ambulatorio medico abusivo, insieme alle attrezzature e alle sostanze pericolose utilizzate: 66 fiale di tossina botulinica e filler dermico, 90 siringhe di acido ialuronico ancora da utilizzare, centinaia di aghi, numerose siringhe sterili, pomate anestetiche e flaconi di disinfettanti.

L’attività investigativa delle fiamme gialle di Crotone, attualmente nella fase delle indagini preliminari, testimonia l’attenzione delle istituzioni al contrasto delle diverse forme di illegalità economico-finanziaria.

IPA