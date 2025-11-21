Stuntman morto a Sant'Anastasia vicino Napoli, tragedia all'Imperial Royal Circus: la dinamica dell'incidente

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lo stuntman di un circo itinerante, l’Imperial Royal, è morto durante un’esibizione a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, tre motociclisti professionisti si sarebbero scontrati mentre si esibivano in una performance con le moto in una palla a rete. La vittima era un ragazzo cileno di 26 anni.

La morte dello stuntman davanti al pubblico

L:’incidente si è verificato durante lo spettacolo serale dell’Imperial Royal Circus di Sant’Anastasia, in città dal 14 al 23 novembre. Il numero prevede in particolare, secondo quanto si apprende, l’incrocio di moto in una palla a rete.

Lo stuntman cileno è morto durante lo spettacolo acrobatico davanti ai numerosi spettatori che erano presenti sotto al tendone.

La palla a rete usata per la performance in cui è avvenuto l’incidente

Tra gli spettatori c’erano anche molti bambini, diverse persone stavano riprendendo coi telefonini la scena dell’esibizione poi sfociata in tragedia.

Sul posto, subito dopo il fatto, sono arrivati i carabinieri di Sant’Anastasia e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Cosa è accaduto

Secondo la ricostruzione fornita dai militari tre motociclisti stavano girando all’interno della sfera d’acciaio, il cosiddetto ‘globo della morte‘. Lo spettacolo al buio, era illuminato dai led che i centauri indossavano sulla tuta.

Improvvisamente pare che lo stuntman deceduto sia caduto a piombo al centro della sfera. Gli altri due avrebbero tentato di evitarlo rallentando, ma si sarebbero tutti investiti tra loro.

Un messicano 43enne è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all’Ospedale del Mare. Il terzo stuntman, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene.

I Carabinieri hanno fatto sapere che non daranno i nomi dei coinvolti perché i parenti sono tutti all’estero e al momento non sanno cosa sia avvenuto.

A dare un ulteriore contributo per accertare con esattezza la dinamica dell’incidente potranno essere sia le immagini dei video girati dagli spettatori che le testimonianze raccolte tra quanti erano presenti.

In uno dei video che sono circolati si sente la voce dello speaker, probabilmente ancora ignaro delle conseguenze di quanto accaduto o forse soprattutto per rassicurare i presenti, che dice “Signori, queste sono cose che succedono. È lo spettacolo dal vivo”. Subito dopo l’accaduto sono state accese le luci e sono scattati immediatamente i soccorsi.

La storia dell’Imperial Royal Circus

L’Imperial Royal Circus è nato nei primi anni del Novecento su iniziativa di Arnaldo Dell’Acqua e la tradizione di famiglia è stata portata avanti fino ai giorni nostri. Oltre 100 gli animali esotici che vi sono ospitati.

“La nostra storia è una storia di dolore e di rinascita, di applausi e sacrifici. Una storia fatta di carovane, piste, sogni e sudore. Una storia che si tramanda con orgoglio, generazione dopo generazione”, è scritto sul sito internet del circo.

“Si tratta – ha detto il sindaco di Sant’Anastasia, Domenico Esposito – di una tragedia dolorosissima, direi quasi devastante. So che erano presenti tanti bambini, che hanno assistito a questa tragedia. Posso solo dire che questo circo era molto seguito ogni giorno, non ho visto i loro spettacoli, ma mi sembra molto attrezzato e presuppongo avessero tutte le autorizzazioni per fare uno spettacolo così pericoloso. Però da quello che capisco, far girare tre motociclette in una ruota è abbastanza delicato. Non sono ancora riuscito a parlare con i proprietari, ma ci stringiamo al dolore delle famiglie coinvolte in questo tragico evento”.