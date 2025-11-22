Stuntman morto al circo a Sant’Anastasia vicino Napoli, il video dell’incidente ripreso dai cellulari

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Come preannunciato dai Carabinieri, in un video amatoriale è stata ripresa la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di uno stuntman dell’Imperial Royal Circus, durante lo spettacolo del 21 novembre a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Nelle immagini si vede il famoso “globo della morte” e tre motociclisti girare all’interno dell’installazione di acciaio.

Come è morto lo stuntman al circo a Sant’Anastasia

I tre motociclisti, un cileno di 26 anni, un messicano di 43 anni e un colombiano di 26 anni, erano i protagonisti dello spettacolo.

Lo show era al buio, le uniche luci ad illuminare la scena erano i led presenti sulla tuta che indossavano i centauri.

ANSA Un’immagine della “sfera della morte” dove ha perso la vita il motociclista cileno al circo itinerante di scena a Sant’Anastasia

Nel video si vede uno dei motociclisti che perde il controllo della moto e si blocca al centro della sfera.

Gli altri due motociclisti hanno tentato di evitarlo, rallentando, ma senza riuscirci, si sarebbero tutti investiti tra loro.

Indagini in corso

Numerosi filmati amatoriali girati dagli spettatori, che stavano assistendo allo show, sarebbero al vaglio degli inquirenti.

L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto come vittima lo stuntman 26enne di origini cilene.

In particolare, si starebbe cercando il motivo della caduta del motociclista.

Tra le ipotesi quella che vedrebbe lo stuntman scivolare, perdendo l’equilibrio o un motivo terzo che avrebbe portato a perdere il controllo della sua moto.

La voce dello speaker

Nel video pubblicato, subito dopo l’incidente si vedono vari componenti dello spettacolo accorrere per tentare i primi soccorsi.

Contemporaneamente, si sente lo speaker tranquillizzare il pubblico spiegando che si tratta di cose che succedono essendo uno spettacolo dal vivo.

La sensazione è che inizialmente non si fosse reso conto di cosa stava succedendo.

Il cordoglio del sindaco di Sant’Anastasia

Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia, ha sottolineato a La Repubblica che si trattava di un’esibizione piuttosto pericolosa.

“Noi avevamo predisposto le transenne per il pubblico e un servizio di polizia municipale” ha dichiarato il primo cittadino esprimendo cordoglio per la scomparsa del giovane cileno.