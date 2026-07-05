Stupri pianificati online sulle mogli dopo averle sedate, 57 arresti in Europa: la rete di chat e forum

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’operazione internazionale Medusa, coordinata da Europol, porta a 57 arresti in sette Paesi europei e mette in salvo 158 vittime. Gli indagati pianificavano online, in comunità misogine, stupri contro mogli e compagne dopo averle sedate con farmaci. Le modalità richiamano il caso Pelicot. Avviate 274 nuove piste investigative e scoperte quattro comunità digitali finora sconosciute.

Operazione Medusa, stupri sulle mogli

Una rete internazionale di uomini che organizzava online stupri contro le proprie mogli e compagne, dopo averle sedate con farmaci e sostanze stupefacenti, è stata smantellata da un’operazione internazionale coordinata da Europol.

Il bilancio dell’indagine, denominata Medusa, parla di 57 arresti in sette Paesi europei, 158 vittime messe in salvo e 113 indagini avviate complessivamente dal lancio del progetto, nell’aprile 2026.

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Come funzionava la rete online

Le indagini, condotte tra il 22 e il 24 giugno scorso e coordinate dalle autorità tedesche (BKA e LKA di Amburgo) e britanniche (National Crime Agency), si sono concentrate sul fenomeno delle aggressioni sessuali commesse sotto l’effetto di sostanze, note con l’acronimo inglese DFSA (Drug-Facilitated Sexual Assault).

Secondo la ricostruzione di Europol, gli indagati utilizzavano forum, chat riservate e servizi di messaggistica crittografati per scambiarsi consigli su come procurarsi illegalmente farmaci e narcotici, somministrarli di nascosto alle partner e coordinare le violenze, in alcuni casi filmandole e condividendo i video all’interno di comunità digitali apertamente misogine.

La cooperazione tra le forze dell’ordine dei diversi Paesi ha permesso di individuare 274 nuove piste investigative e di scoprire quattro comunità online misogine finora sconosciute alle autorità.

Dieci Paesi coinvolti

All’operazione hanno partecipato anche Francia, Paesi Bassi, Spagna, Brasile, Canada, Ungheria e Stati Uniti, per un totale di dieci Paesi coinvolti nel Progetto Medusa.

Le vittime, quasi tutte donne, in molti casi non erano nemmeno consapevoli di aver subito una violenza, non ricordando nulla a causa della sedazione.

Nella propria nota, Europol ha sottolineato la natura sistemica del fenomeno, spiegando che “le aggressioni prendono di mira quasi esclusivamente le donne e spesso si protraggono per anni”. Gli inquirenti procedono anche per i reati di lesioni personali gravi e tentato omicidio, oltre che per violenza sessuale.

Il parallelo con il caso Pelicot

Le modalità emerse dall’inchiesta richiamano da vicino il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese resa incosciente per quasi dieci anni dal marito Dominique Pelicot, che la drogava per farla violentare da decine di uomini nella loro abitazione di Mazan, in Provenza, filmando gli abusi.

Il processo, celebrato ad Avignone tra settembre e dicembre 2024, si è concluso con la condanna a vent’anni di carcere per Dominique Pelicot e con la colpevolezza accertata per altri cinquanta uomini. Gisèle Pelicot aveva scelto di rinunciare all’anonimato durante il dibattimento, affermando che “la vergogna deve cambiare campo”.