Stupro a Roma fuori dalla fermata della metro Jonio, ragazza violentata da un uomo: era bloccata da altri due

Violenza sessuale a Roma, nei pressi della fermata della metro Jonio. A denunciare l’accaduto è stata una ragazza di 23 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita da tre uomini nella notte tra il 6 e il 7 dicembre. La giovane è stata ricoverata presso l’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove i carabinieri hanno raccolto la denuncia.

Violenza sessuale nella fermata Jonio a Roma

L’episodio è accaduto nei pressi della fermata Jonio della metropolitana B di Roma. La studentessa di 23 anni ha detto di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. Si tratterebbe, secondo la descrizione, di cittadini nordafricani che dopo l’accaduto hanno fatto perdere le tracce.

La giovane si è recata al Pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini per ricevere le prime cure.

L’esterno della fermata Jonio della metro B di Roma

La denuncia della vittima raccolta in ospedale

In ospedale una pattuglia dei carabinieri ha raccolto la denuncia e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili della violenza sessuale consumata nei pressi della metro B Jonio, nella zona nord-est di Roma.

L’allarme è stato lanciato dal personale medico dell’ospedale Pertini intorno alle 3 del mattino del 7 dicembre, qualche ora dopo l’accaduto. I carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima, hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e sono sulle tracce dei responsabili.

La ragazza ha avuto la forza di arrivare da sola fino al pronto soccorso e ha raccontato tutto ai medici. Sulla vicenda lavorano i carabinieri della compagnia Montesacro supportati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e coordinati dalla procura.

A novembre una turista violentata in strada a Firenze

Alla fine di novembre una ragazza di 24 anni è stata violentata in pieno centro a Milano, nei pressi delle Colonne di San Lorenzo.

Per lo stupro è stato fermato un giovane italiano di 22 anni senza precedenti penali. Anche in quel caso le indagini sono state condotte dai carabinieri.

È stata invece la polizia a fermare i due presunti responsabili della violenza sessuale consumata a inizio novembre ai danni di una turista a Firenze. La vittima, una donna panamense di 34 anni, è stata violentata in piazza San Pancrazio, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, da due uomini.