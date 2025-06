Stupro di gruppo a Marina di Mancaversa, turista denuncia abusi e violenze da 3 ragazzi dopo la serata al bar

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Presunto stupro di gruppo a Marina di Mancaversa, frazione di Taviano (Lecce), nel Salento. Secondo le prime notizie una turista di Rimini, in vacanza nella località Ionica insieme ad altre tre amiche, sarebbe stata violentata da tre ragazzi del luogo conosciuti per caso. I medici avrebbero confermato la presenza di abusi e violenza. Le indagini sono in corso.

Stupro di gruppo nel Salento

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno e confermato da Ansa, nella notte di mercoledì 11 giugno una ragazza di Rimini sarebbe stata violentata da tre ragazzi a Marina di Mancaversa, una frazione di Taviano nel Leccese.

Le fonti citate riportano che la ragazza si trovava in Salento insieme ad altre tre amiche, tutte di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Durante il loro soggiorno avrebbero conosciuto quattro ragazzi del posto in un bar di Gallipoli.

A Marina di Mancaversa, nel Salento, avrebbe avuto luogo uno stupro di gruppo ai danni di una turista di Rimini: sarebbe stata abusata da tre ragazzi del luogo

La comitiva di turiste avrebbe quindi invitato i ragazzi nel loro alloggio preso in affitto. Una di esse si sarebbe dunque allontanata con uno dei giovani per appartarsi.

Improvvisamente, però, altri due ragazzi del gruppo l’avrebbero raggiunta e l’avrebbero violentata in gruppo.

I soccorsi e la denuncia

La ragazza è stata soccorsa dal personale sanitario dell’ospedale locale. I medici del nosocomio avrebbero confermato la presenza di segni di abusi sessuali e ne avrebbero evidenziato la violenza.

Secondo le ultime notizie la giovane si sarebbe rivolta ai carabinieri e avrebbe denunciato il fatto. Le indagini per ricostruire l’accaduto, trovare riscontri e stabilire eventuali responsabilità sono in corso.

Il caso di Bologna nel 2024

Nel 2024 i carabinieri hanno arrestato tre giovani con l’accusa di aver abusato in gruppo di una 37enne. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la donna sarebbe stata attirata in un appartamento, a Bologna, con la promessa di consumare cocaina.

Per almeno un’ora, invece, i tre ragazzi l’avevano stuprata a turno e la donna, di nazionalità somala, si era lanciata dalla finestra facendo un volo di almeno cinque metri per mettersi in salvo.