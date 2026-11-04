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Tre giovani condannati per violenza sessuale di gruppo sono stati sottoposti alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nei rispettivi comuni di residenza. I provvedimenti, emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, mirano a contenere la pericolosità sociale e a prevenire il rischio di recidiva.

Reggio Calabria, stupro di gruppo: operazione “Masnada”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Tribunale di Palmi ha condannato lo scorso anno i tre giovani, insieme ad altri imputati, con rito abbreviato, a pene comprese tra 5 e 13 anni nel processo relativo allo stupro di gruppo ai danni di due ragazzine minorenni di Seminara e Oppido Mamertina. Le violenze sono iniziate nel gennaio del 2022 e sono cessate nel novembre del 2023. Il caso è emerso nell’ambito dell’operazione “Masnada”, che ha portato a diversi arresti.

Durata e obbligo di soggiorno

Il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso tre decreti di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Una misura avrà durata di tre anni, mentre le altre due dureranno due anni. La decisione ha accolto la proposta della Questura, formulata sulla base degli accertamenti della Divisione Polizia Anticrimine, che ha provveduto anche a notificare i decreti dell’autorità giudiziaria.

Una novità nell’applicazione della norma

I provvedimenti si distinguono per l’interpretazione estensiva adottata dal giudice nell’applicare una norma del codice antimafia. La disposizione, oltre che per reati come atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio e lesioni aggravate, e per i casi di deformazione permanente dell’aspetto, è stata applicata anche a imputati e condannati per violenza sessuale di gruppo.

Controlli e tutela delle vittime

Le misure di prevenzione in ambito relazionale e affettivo puntano a rafforzare la protezione di minori e donne vittime di violenza di genere e domestica, attraverso prescrizioni che mirano a ridurre il rischio di nuovi reati. La sorveglianza speciale consente alle autorità di pubblica sicurezza di verificare il rispetto degli obblighi imposti dal giudice, con l’obiettivo di attenuare la pericolosità e impedire nuove iniziative criminose.

Quando prevede anche l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, la sorveglianza speciale è la più afflittiva delle misure di prevenzione personali applicabili dall’autorità giudiziaria. Viene disposta quando gli altri strumenti sono ritenuti insufficienti a tutelare la sicurezza pubblica. Il destinatario non può lasciare il comune e viene sottoposto a un controllo più stringente da parte delle forze di polizia, in ragione della minaccia sociale attribuitagli.

IPA