Su Canzone estiva Annalisa replica a Selvaggia Lucarelli che dice che è in trappola e all'accusa di blasfemia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con il nuovo brano “Canzone estiva” Annalisa divide: nel video indossa metà velo e metà guepiere e qualcuno ha già parlato di blasfemia. Alla critica di Selvaggia Lucarelli, che la vede “in trappola”, la cantante ha replicato: “La verità è che questa sono io” per poi ribadire di non essere “una marionetta nelle mani di qualcuno”.

“Canzone estiva” di Annalisa, le accuse di blasfemia

“Mi vuoi più suora o pornodiva?” è la frase-simbolo di “Canzone estiva”, il nuovo brano di Annalisa, già diventato una hit, nel quale la cantante appare per metà con il velo e per metà in guepiere, tanto che diverse persone sui social sono arrivati a parlare di ”blasfemia”.

Annalisa spiega che non si è trattato di un effetto collaterale: “È stata una scelta usare queste due parole per sollevare un tema e aprire un dibattito. Se avessi detto ‘casta’ e ‘provocante’ l’effetto sarebbe stato diverso”.

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“Ho estremizzato il concetto con due definizioni che, io come tante, mi sono sentita attribuire – ha detto la cantante in una intervista al Corriere della Sera, per poi aggiungere – Non c’è nulla di offensivo nel dire suora o pornodiva, sono due estremi, di eleganza uno e di spudoratezza l’altro, citati con grande rispetto”.

Annalisa: “Non sono una marionetta”

La cantante lega però la polemica a un tema più ampio: “C’è chi vorrebbe le donne disinibite a casa e pudiche e diligenti fuori. Ho attinto un po’ dalla mia esperienza per dire che noi donne siamo sempre sottoposte a grandi giudizi”.

Parlando poi del cambiamento d’immagine, respinge l’idea di una svolta improvvisa: “Non ho mai vissuto questa cosa come una svolta improvvisa: è stato graduale. Se anni fa ero una ragazzina anche un po’ spaventata, ora penso di aver imparato molte cose. E anche se scopro le gambe, resto una brava ragazza“.

Quanto alle accuse di blasfemia: “Non me lo aspettavo, anche perché non vedo nulla di offensivo in quello che ho fatto. Era lontanissimo dalle mie intenzioni, ho grande rispetto per chi vive la fede, per le persone che credono in qualcosa, in generale”.

Le parole di Selvaggia Lucarelli: “Liberate Annalisa”

La discussione è stata poi alimentata anche da Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha scritto: “Liberate Annalisa. Imprigionata in un eterno TikTok di balletti, provocazioni e titoli virali, la cantante è ormai diventata un format. Che non le appartiene”.

Annalisa ha però risposto entrando nel merito dell’idea di “trappola” del personaggio: “La verità è che questa sono io. Ho un mio modo, un mio stile che è anche diventato per fortuna un marchio di fabbrica ultimamente, ma, magari, in futuro cambierà”.

E, più in generale, rivendica la propria indipendenza artistica: “Colgo l’occasione per ribadire che io stessa non sono una marionetta nelle mani di qualcuno che mi fa fare cose in cui non credo. Sono una cantautrice, non ho iniziato ieri, il mio lavoro è farina del mio sacco, come capita a tanti miei colleghi maschi a cui non viene chiesto di ribadirlo continuamente”.

Il botta e risposta

A seguito dell’intervista rilasciata dalla cantante al Corriere, nella quale è presente anche la risposta alle parole di Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha ripreso il tutto sui propri social.

In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha detto di aver “letto l’intervista rilasciata da Annalisa”, e ha voluto fare una precisazione: “Nessuno pensa che sia un burattino, ma che si sia imprigionata da sola (e in parte consigliata) in un ruolo sciapo, vecchio e fintamente trasgressivo. Detto ciò, sono opinioni”.