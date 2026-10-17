Su Garlasco Angela Taccia è "stufa": "Sempio non può essere indagato a vita", previsione sul rinvio a giudizio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il caso Garlasco si avvicina a una nuova fase e la difesa di Andrea Sempio deposita gli ultimi documenti tecnici in vista della possibile chiusura delle indagini. L’avvocato Angela Taccia esprime insofferenza per una vicenda giudiziaria che, a suo giudizio, deve arrivare a un punto fermo: “Sempio non può essere indagato a vita”. La legale considera molto probabile un rinvio a giudizio, ma ribadisce la convinzione dell’innocenza del proprio assistito.

Le mosse della difesa di Andrea Sempio

La difesa di Andrea Sempio si prepara, dunque, ad affrontare un possibile rinvio a giudizio nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

A esprimere la posizione dei legali è Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti ha depositato alla Procura di Pavia nuovi documenti e materiali tecnici destinati a sostenere la linea difensiva.

In un’intervista pubblicata da La Repubblica, l’avvocato manifesta apertamente la propria stanchezza per una vicenda che, secondo la sua valutazione, non può lasciare il suo assistito sotto indagine senza una conclusione definitiva.

Taccia: “Sempio non può essere indagato a vita”

“Andrea Sempio non può essere indagato a vita”, afferma la legale, che aggiunge di preferire un processo a una situazione destinata a prolungarsi senza un chiarimento conclusivo.

Taccia ritiene “molto probabile” che si arrivi a una richiesta di rinvio a giudizio. La prospettiva, tuttavia, non viene presentata dalla difesa come un motivo di preoccupazione, ma come un passaggio attraverso il quale confrontare le rispettive ricostruzioni davanti a un giudice.

“Quando il cliente è innocente non deve preoccupare nulla. La verità è una”, sostiene l’avvocato.

Le consulenze della difesa e i dubbi sull’impronta 33

Tra gli elementi affrontati nei documenti depositati a Pavia figura l’impronta 33, una traccia riconducibile a una mano destra individuata dai carabinieri del Ris di Parma nel 2007 sulla parete delle scale interne della casa in cui fu uccisa Chiara Poggi.

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, l’attribuzione dell’impronta ad Andrea Sempio da parte dei consulenti della Procura non è contestata dalla difesa sul piano dell’identificazione.

La questione sollevata dai legali riguarda invece la presenza di sangue sulla traccia. I consulenti difensivi Marina Baldi, Armando Palmegiani e Katia Sartori hanno approfondito il tema attraverso una relazione integrativa, riprendendo esperimenti condotti su campioni di intonaco e differenti quantità di materiale ematico, in relazione all’impiego della ninidrina, il reagente utilizzato all’epoca delle prime analisi.

L’ipotesi dell’incidente probatorio

La conclusione proposta dalla difesa è che non sarebbe stata dimostrata un’interferenza capace di compromettere il risultato negativo del test OBTI effettuato nel 2007.

Si tratta di una valutazione tecnica dei consulenti di parte, che si inserisce nel confronto tra le diverse interpretazioni degli elementi raccolti sulla scena del crimine.

Taccia si dice disponibile anche a un eventuale incidente probatorio, procedura che permetterebbe di sottoporre la questione a una verifica nelle forme previste dal procedimento giudiziario.

Dna sulle unghie di Chiara Poggi, la posizione della genetista

Un altro punto affrontato nelle relazioni riguarda il materiale genetico trovato sulle unghie della vittima, già esaminato nell’ambito dell’incidente probatorio attraverso la perizia della genetista Denise Albani.

La consulente della difesa Marina Baldi richiama i limiti interpretativi dell’aplotipo Y, il profilo genetico utilizzato per individuare una linea di discendenza paterna. Secondo la sua valutazione, questo elemento non permette, da solo, di identificare in maniera univoca una singola persona.

La relazione evidenzia inoltre che gli accertamenti disponibili non consentirebbero di stabilire con certezza quando e attraverso quali modalità il materiale genetico sia arrivato sulle unghie di Chiara Poggi.

Il punto, nella strategia difensiva, è distinguere la presenza di una traccia biologica dalla possibilità di ricostruirne l’origine e il momento del deposito. Le osservazioni dei consulenti non costituiscono una decisione giudiziaria, ma rappresentano gli argomenti con cui i legali intendono mettere in discussione il valore attribuito agli indizi.

Rinvio a giudizio per Andrea Sempio, cosa può succedere

Il deposito dei documenti difensivi arriva mentre si avvicina una possibile conclusione della fase investigativa.

La procura di Pavia, secondo quanto riferito da La Repubblica, si prepara a sostenere una ricostruzione diversa da quella proposta dai legali di Sempio e potrebbe chiedere il rinvio a giudizio.

La previsione di Angela Taccia è che questa richiesta sia molto probabile. L’avvocato, però, insiste sulla necessità di arrivare a un confronto definitivo nelle sedi giudiziarie, dopo una lunga vicenda che continua a coinvolgere accertamenti scientifici, interpretazioni delle tracce e ricostruzioni differenti.