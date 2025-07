Su Garlasco Roberta Bruzzone attacca: "Farneticazioni", la sua convinzione su chi ha ucciso Chiara Poggi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Roberta Bruzzone torna a parlare del delitto di Garlasco. La criminologa ha un’opinione chiara sull’identità dell’assassino di Chiara Poggi e un parere ben definito su come andranno a finire le nuove indagini. Inoltre, chiama in causa nuovamente la famiglia della ragazza troppo spesso a suo dire citata ingiustamente in causa in questi mesi e vittima di illazioni “farneticanti”.

L’assassino di Chiara Poggi per Roberta Bruzzone

In un’intervista al Corriere della Sera in occasione della presentazione di una sua conferenza teatrale, Roberta Bruzzone ha detto di essere convinta che per lei l’assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi, condannato in via definitiva.

Quello che sta emergendo è per lei a favore di Andrea Sempio, non c’è nulla di concreto contro di lui.

ANSA Andrea Sempio indagato per concorso in omicidio

Finora non sono emersi elementi solidi dalla nuova inchiesta specifica la criminologa.

La spazzatura scagiona Andrea Sempio

Roberta Bruzzone, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, entra nel dettaglio anche di alcune scelte degli inquirenti e fa un esempio.

La spazzatura che è stata analizzata per capire se Chiara Poggi, la mattina del suo brutale omicidio, era in compagnia del suo assassino conoscendolo così bene da farci colazione insieme non ha portato a nuove considerazioni.

Il dna presente è quello della vittima e di Alberto Stasi.

La solidarietà di Roberta Bruzzone alla famiglia Poggi

Per la criminologa la famiglia Poggi ha “subito un intollerabile attacco, illazioni e farneticazioni di ogni genere”.

In ordine di tempo cita chi ha ipotizzato che Marco Poggi potesse essere sulla scena del delitto coperto dai genitori, poi la stoccata.

Può accadere che “un imbecille qualsiasi non digerisca la peperonata la sera prima” e quindi dica qualunque cosa gli passi per la testa, anche grave e lesivo come in questo caso.

Roberta Bruzzone auspica che i genitori di Chiara Poggi agiscano legalmente per diffamazione contro chi sta offendendo la loro reputazione e sensibilità a distanza di 18 anni dalla morte della figlia.

Chi è ignoto 3 per Roberta Bruzzone

In precedenza Roberta Bruzzone si era già espressa sulla famosa identità di ignoto 3 che è diventata un caso.

Secondo la criminologa il dna trovato nella bocca di Chiara non ancora attribuito è di una quantità così irrisoria da essere da contaminazione. Infatti, per lei, non ci sono le basi per poter dire che ci sia stato un morso della vittima all’assassino e nemmeno la mano di un complice per tapparle la bocca.

C’è un motivo, non sono stati trovati segni sul volto della ragazza.

Secondo Roberta Bruzzone se non emergerà altro, non si andrà nuovamente a processo per il delitto di Garlasco.