Su Garlasco scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iene, "Campioni di processi mediatici, mi faccio grasse risate"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro “Le Iene” per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi e le nuove indagini con al centro Andrea Sempio. “Fanno molto ridere” afferma, sul delitto di Garlasco le Iene, “campioni di processi mediatici”, hanno inseguito e assecondato “false piste” e “moventi fantasiosi”. A scatenare la sua reazione un servizio del programma Mediaset che tra le altre cose ha citato alcuni giornalisti, tra cui lei, che hanno criticato “Le Iene” per la gestione del caso.

Garlasco, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iene

“Le Iene che su Garlasco “ve l’avevamo detto!’, mostrando miei articoli che tra l’altro non dimostrano nulla, fanno molto ridere“.

Così su Instagram Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare il programma di Italia 1 sul caso del delitto di Garlasco.

ANSA

A scatenare lo scontro un servizio del programma Mediaset con le ultime novità nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

In cui, tra le altre cose, sono stati mostrati alcuni articoli, tra cui alcuni firmati da Lucarelli, che hanno criticato o messo in dubbio il lavoro delle Iene sul caso di Garlasco.

Le Iene “campioni di processi mediatici”

Alle Iene, “campioni di processi mediatici”, Selvaggia Lucarelli ricorda che “ad oggi nessuno ha dimostrato niente”.

La giornalista va all’attacco, affermando che su Garlasco hanno “inseguito e assecondato falsi testimoni“, “false piste” e “moventi fantasiosi“, oltre ad aver realizzato “un numero spropositato di puntate su suggestioni rivelatesi fantasie”.

Non solo loro, aggiunge, ma le Iene “come sempre si distinguono per quantità di errori e, soprattutto, per ostinazione nel perseguitare innocenti“.

E quindi, continua, sul “ve l’avevamo detto” delle Iene “mi faccio grasse risate”.

“Rovinata l’esistenza a gente estranea al delitto”

“Non ce l’avevate detto”, attacca Lucarelli, “avete detto un mucchio di bugie” che hanno “rovinato l’esistenza per anni a a gente estranea al delitto”.

“Sarebbe il caso di tacere”, conclude, invece di puntare il dito su chi sul caso di Garlasco è sempre stato garantista, “con tutti”.