Su Marte trovati buchi misteriosi dal rover Curiosity della NASA, ma anche gli strati rocciosi sono insoliti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il rover Curiosity della NASA ha fotografato una serie di misteriose cavità e strati rocciosi anomali lungo la Valle Grande sul pianeta Marte. I piccoli buchi, sprovvisti dei consueti noduli minerali interni, e le variazioni nella consistenza delle rocce rappresentano un’anomalia geologica che gli scienziati stanno analizzando attraverso modelli tridimensionali e prelievi chimici per comprendere la storia climatica marziana.

I buchi misteriosi scoperti dalla NASA

Durante la risalita della Valle Grande all’interno del cratere Gale, il rover Curiosity della NASA ha fotografato una serie di piccole cavità del tutto insolite sulla superficie di Marte. Solitamente le buche sul suolo marziano si formano quando l’erosione consuma le rocce più morbide attorno a ciottoli o noduli minerali più duri, i quali alla fine cadono lasciando una piccola impronta.

I nuovi solchi individuati dal robot spaziale si distinguono però per una conformazione anomala: appaiono molto più larghi e poco profondi rispetto alla norma, e nelle vicinanze non c’è alcuna traccia dei materiali che avrebbero dovuto occuparli.

NASA

Gli scienziati della missione, guidati dalle analisi della fotocamera MAHLI e delle immagini stereoscopiche catturate dalle Mastcam, stanno costruendo modelli tridimensionali per spiegare l’origine di questo fenomeno imprevisto.

Gli strati rocciosi anomali su Marte

Le cavità non rappresentano l’unica anomalia geologica riscontrata di recente sul pianeta rosso. Proseguendo il suo percorso verso la vetta del Monte Sharp, la montagna situata al centro del cratere, Curiosity si è imbattuto in improvvisi cambiamenti nell’aspetto e nella consistenza degli strati sedimentari.

Il rover sta attraversando formazioni ricche di solfati che mostrano un’inconsueta resistenza all’erosione, con rocce grigie e ruvide che differiscono nettamente dal materiale circostante.

Dopo aver superato nei mesi scorsi terreni complessi caratterizzati da creste mineralizzate e fratture poligonali, il veicolo della NASA ha appena tagliato un traguardo significativo alla fine di agosto 2026, accumulando un dislivello di 1.000 metri dalla base del cratere.

L’analisi dei campioni sulla superficie del pianeta rosso

Per risolvere i dubbi sollevati da queste strutture rocciose, il team della NASA ha ordinato a Curiosity di eseguire nuovi prelievi e analisi chimiche sul campo.

Ogni livello del Monte Sharp, la cui cima si erge per oltre cinque chilometri, funziona come una pagina di storia geologica che conserva tracce delle antiche trasformazioni ambientali dell’ambiente marziano.

Lo studio della composizione chimica e delle proprietà fisiche delle rocce richiederà tempo, ma permetterà di chiarire se le variazioni riscontrate siano dovute a processi erosivi sconosciuti o a particolari caratteristiche del terreno. Le informazioni raccolte consentiranno di ricostruire il passaggio di Marte da un mondo ricco d’acqua al deserto arido attuale.