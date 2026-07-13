Su Volkswagen la mannaia dei licenziamenti, a rischio 100 mila posti di lavoro: perché l'azienda è in crisi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La crisi di Volkswagen continua. La scorsa settimana la riunione del consiglio di sorveglianza ha bloccato la proposta di ristrutturazione dell’amministratore delegato Oliver Blume. Per ora niente esuberi, che nel piano avevano raggiunto la quota di 100.000 entro il 2030. Restano però le altre parti del piano di riduzione dei costi, ovvero la riduzione dei modelli e della produzione globale dei veicoli annuali. Gli operai, già sul piede di guerra a causa della messa a rischio del posto di lavoro, potrebbero aver perso la fiducia nel manager e così anche i mercati.

Il piano di Volkswagen per ridurre i costi

La crisi dell’automotive continua e quello che sta accadendo in Volkswagen è forse la crisi più evidente. Oliver Blume, in azienda da oltre trent’anni e applaudito come manager vicino agli operai, sembra aver perso la fiducia dei lavoratori con il “Future Plan”.

Volkswagen deve ridurre i costi, ma per farlo non può chiudere gli stabilimenti come era stato preannunciato. Le forti proteste hanno fatto rientrare alcune proposte. Resta però la riduzione fino alla metà dell’attuale gamma dei circa 150 modelli distribuiti tra i marchi del gruppo (Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche, Bentley e Lamborghini) e la riduzione della produttività globale da 10 a 9 milioni di veicoli l’anno.

Restano confermati questi obiettivi, mentre per la riduzione del personale si è fatto un passo indietro nel corso dell’anno. Per affrontare la crisi, Volkswagen è riuscita a ridurre di un quinto in media i costi dei propri stabilimenti, ma dalle parole di Blume si evince che continua a esistere la necessità di tagliare i costi in ogni area del gruppo.

Salvi (per ora) 100.000 posti di lavoro

Giovedì 9 luglio si è tenuta la riunione del consiglio di sorveglianza di Volkswagen. Si discuteva del piano di riduzione dei costi entro il 2030 e tra le proposte c’era anche l’esubero di 100.000 lavoratori. 12 dei 19 membri hanno respinto la proposta di ristrutturazione.

Il consiglio è presieduto dai lavoratori per 10 dei 19 seggi, e senza il loro sostegno e quello dell’azionista del 20%, ovvero il Land della Bassa Sassonia, è difficile che una decisione così impopolare venga confermata.

Quindi, per ora i 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, circa il doppio di quanto già programmato con la chiusura dei quattro stabilimenti tedeschi di Hannover, Emden, Zwickau e lo stabilimento Audi di Neckarsulm, sono salvi. Ma la battaglia non è finita e si ritornerà a discutere i termini del piano dopo la pausa estiva.

La profonda crisi di Volkswagen

Negli ultimi anni i profitti di Volkswagen sono calati fino a dimezzarsi. Tra i tanti motivi anche la concorrenza con il gigante cinese e i dazi imposti dagli Stati Uniti. Così nel secondo trimestre del 2026 le consegne del gruppo sono scese ulteriormente dell’8,6%.

A oggi gli stabilimenti tedeschi lavorano all’81% delle capacità standard e potrebbero calare ancora, sempre con l’obiettivo di risparmiare. Perché a pesare sui conti ci sono anche i costi di stabilimento, in particolare quelli tedeschi e di diversi altri siti produttivi. Infatti produrre in Germania costa circa due terzi in più rispetto ad altri paesi e il motivo è il costo del lavoro, dell’energia e della burocrazia.

La vicenda poi non è solo aziendale, ma si intreccia con la politica. Da una parte c’è la necessità di ridurre i costi per evitare una crisi più profonda in Volkswagen, ma dall’altra ci sono i lavoratori tedeschi che non vogliono fare dei passi indietro sui diritti conquistati, come la riduzione del proprio stipendio o dei benefit.