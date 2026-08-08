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Un arresto con restituzione di denaro e preziosi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano, dove un uomo di 33 anni è stato fermato per estorsione ai danni di una donna di 88 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 7 agosto, quando la vittima è stata raggirata con la tecnica del finto maresciallo.

Il caso a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, impegnati in servizi di prevenzione contro i reati patrimoniali e le truffe ai danni di persone anziane.

Nel corso di un’attività di controllo nel centro di Milano, i poliziotti hanno notato un uomo di 33 anni che si aggirava con atteggiamento sospetto, osservando ripetutamente il proprio telefono cellulare come se attendesse una chiamata o un messaggio.

Gli agenti hanno deciso di seguirlo fino al quartiere Stadera, dove, intorno alle ore 14, l’uomo ha suonato a un citofono in via Montegani ed è entrato in uno stabile. Dopo circa 20 minuti, è uscito dall’edificio e, immediatamente fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di oltre mille euro in contanti, insieme ad alcuni preziosi e orologi nascosti nelle tasche dei pantaloni.

La truffa ai danni dell’anziana

Gli agenti hanno rapidamente individuato la vittima, una donna di 88 anni residente nello stesso stabile. La signora ha raccontato di aver ricevuto una telefonata sul telefono fisso da parte di un uomo che si era presentato come maresciallo dei Carabinieri.

L’interlocutore le aveva riferito che la figlia aveva investito un bambino e che, per evitare la galera, era necessario raccogliere tutto il denaro e i preziosi disponibili in casa per consegnarli a un incaricato che sarebbe passato a ritirarli di lì a poco.

Il ruolo della complice e la richiesta di aiuto

Durante una successiva chiamata, questa volta ricevuta sul telefono cellulare, la donna ha parlato con una persona che, piangendo e in evidente stato di agitazione, si è spacciata per la figlia e ha implorato aiuto.

Questo stratagemma ha convinto l’anziana a consegnare quanto richiesto, cadendo così nella truffa orchestrata dal 33enne e dalla sua complice.

Grazie al tempestivo intervento della Polizia, il 33enne è stato arrestato per estorsione. Il denaro e i preziosi sottratti sono stati riconsegnati alla vittima, che è stata poi accompagnata presso la Questura di Milano per formalizzare la denuncia.

IPA