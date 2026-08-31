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Due persone sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Bari. I presunti responsabili, una donna di 27 anni e un uomo di 22 anni, sono stati deferiti in stato di libertà dopo essere stati identificati dagli agenti del Commissariato di P.S. Bari Nuova Carrassi. L’episodio si è verificato lo scorso mese e ha visto come vittima una donna di 85 anni, raggirata con il cosiddetto metodo del “finto appartenente alle forze dell’ordine”.

Il modus operandi della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori e di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dall’anziana vittima, che ha permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica della truffa e di individuare i presunti autori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la truffa si è consumata attraverso una telefonata ricevuta dalla vittima. Un individuo, spacciandosi falsamente per un appartenente alle forze dell’ordine, ha contattato la donna prospettandole un imminente arresto della figlia, che sarebbe stato conseguenza di un grave incidente stradale. Facendo leva sulla paura e sull’urgenza, il sedicente agente ha convinto l’anziana a consegnare oggetti in oro e monili custoditi in casa a una complice, che si è presentata poco dopo presso la sua abitazione.

L’attività investigativa e l’identificazione dei sospetti

La meticolosa attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Bari Nuova Carrassi ha permesso di identificare e deferire alla competente Autorità Giudiziaria la donna di 27 anni e l’uomo di 22 anni, ritenuti responsabili, in concorso, della truffa aggravata ai danni dell’anziana. Gli accertamenti sono stati svolti nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

L’appello della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a prestare la massima attenzione e a diffidare da richieste di denaro o preziosi formulate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o ad altri enti pubblici. In caso di dubbi o situazioni sospette, è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

Il caso di Bari si inserisce in un fenomeno purtroppo diffuso su tutto il territorio nazionale, che vede spesso le persone anziane come bersaglio di truffe messe in atto con modalità sempre più sofisticate. Le forze dell’ordine raccomandano di mantenere alta la guardia e di segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto, contribuendo così alla prevenzione e al contrasto di questi reati.

IPA