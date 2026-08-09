Sub 29enne morto travolto da un gommone di turisti a Lampedusa, la vittima è il regista Cristiano Giamporcaro

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Tragedia nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa. Nel corso di un’immersione, un sub si è scontrato contro un gommone su cui si trovava una coppia di turisti. L’uomo, che si trovava sull’isola in vacanza, è morto dopo esser stato raggiunto dalle eliche dell’imbarcazione. Si chiamava Cristiano Daniele Giamporcaro, aveva 29 anni e lavorava come regista.

Sub travolto da un gommone

Nel tardo pomeriggio di sabato 8 agosto, Cristiano Giamporcaro stava effettuando un’immersione nella zona di Punta Sottile, nei pressi della costa di Lampedusa.

Nonostante fosse provvisto del regolare pallone di segnalazione, il sub si è scontrato contro un gommone.

IPA

Le eliche dell’imbarcazione hanno travolto il sommozzatore, il cui corpo è stato riportato a riva, ormai senza vita, dalla guardia costiera.

Il gommone, su cui viaggiavano due turisti, è stato condotto in porto e sottoposto ai primi accertamenti tecnici.

In corso le verifiche e le indagini necessarie a ricostruire con esattezza le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Morto a 29 anni Cristiano Giamporcaro

La vittima è Cristiano Daniele Giamporcaro, 29enne originario di Caltanisetta. Si trovava a Lampedusa assieme alla fidanzata per qualche giorno di vacanza.

Il giovane aveva da poco intrapreso una carriera nel mondo della regia, esordendo con il documentario La ricomparsa delle lucciole, presentato al Festival dei Popoli 2023 e fuori concorso al Sole Luna Doc Film Festival 2024.

La pellicola raccontava l’entroterra siciliano attraverso gli occhi di un bambino e di un anziano pastore.

Giamporcaro era membro di una famiglia nota a Caltanissetta, figlio di Marina Castiglione, ex assessore comunale e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo.

La tragedia a Lampedusa

Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha dichiarato “enorme dispiacere per quanto è successo”.

“Siamo tutti sotto choc, non vorrei essere nei panni dei familiari del povero ragazzo e nemmeno della persona che ha causato l’incidente” ha proseguito il primo cittadino.

Il sindaco ha lanciato a tutti i turisti presenti sull’isola l’invito a “prestare la massima prudenza, sia in mare che sulla terraferma. Le vacanze devono essere fatte all’insegna della sicurezza, solo così ci si può divertire e rilassare”.

Aperta un’inchiesta per omicidio nautico

Nel giorno successivo all’incidente la Procura di Agrigento ha predisposto l’apertura di un’inchiesta per omicidio nautico.

I due turisti milanesi, proprietari dell’imbarcazione che ha ucciso il 29enne, sono stati ascoltati dalla Capitaneria, che sta cercando di ricostruire i fatti.

La salma di Giamporcaro, dopo il riconoscimento da parte dei genitori, è stata trasferita a Porto Empedocle dove, su disposizione del pm, sarà sottoposta ad autopsia.