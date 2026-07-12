Sub di 56 anni muore a Camogli, si era immersa nell’area del Cristo degli Abissi a 10 metri di profondità

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia nell’area marina del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita durante un’immersione. La donna avrebbe accusato un malore durante la discesa, a una profondità di circa 10 metri. A lanciare l’allarme è stato il responsabile che ha accompagnato il gruppo di subacquei.

Sub muore durante l’immersione nell’area del Cristo degli Abissi

L’allarme è partito intorno alle 13 di domenica 12 luglio. La donna, di 56 anni, ha raggiunto l’area marina protetta di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese, che ospita la celebre statua del Cristo degli Abissi.

Ad arrivare per primi sul posto sono stati gli uomini della Capitaneria di porto e del 118. Questi ultimi sono giunti con l’elisoccorso, ma per la 56enne non c’è stato nulla da fare.

ANSA

Tragedia a San Fruttuoso di Camogli, forse un malore

L’immersione finita in tragedia si stava svolgendo nella zona marina protetta che ospita la celebre statua del Cristo degli Abissi, meta ogni anni di migliaia di appassionati delle immersioni. Secondo le prime informazioni, la subacquea di 56 anni avrebbe accusato un malore mentre si trovava a una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri.

Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento e, molto probabilmente, il magistrato di turno disporrà l’autopsia per cercare di chiarire l’origine del malore. Gli accertamenti riguarderanno anche l’attrezzatura utilizzata dalla dona per l’immersione.

Sul posto è giunta anche l’idroambulanza della Croce verde di Camogli, la motovedetta della Guardia costiera di Santa Margherita Ligure ed è stato anche allertato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, decollato dall’aeroporto di Sestri Ponente.

Due mesi fa la tragedia dei sub italiani alle Maldive

Lo scorso 14 maggio nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione in una grotta a circa 50-60 metri di profondità.

A perdere la vita sono state Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e gli istruttori subacquei Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti.

Secondo le ricostruzioni, il gruppo sarebbe rimasto intrappolato all’interno della cavità sommersa senza riuscire a risalire in superficie. Le operazioni di recupero dei corpi sono state particolarmente complesse e le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti.