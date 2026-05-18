Sub italiani morti alle Maldive, chi sono i tre finalndesi scelti per recuperare i corpi delle 4 vittime

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Non sono ancora stati recuperati i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, i quattro dispersi durante un’immersione nelle Maldive. Delle operazioni di soccorso si è incaricata la fondazione Dan Europe. Sono i sub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist i soccorritori che esploreranno i fondali per riportare a galla le salme degli italiani.

I 3 sub in arrivo dalla Finlandia

Il team operativo di Dan Europe alle Maldive è una delle squadra d’élite della fondazione, composta da sub con esperienza in situazioni estreme.

Sami Paakkarinen ha documentato decine di relitti storici della Seconda Guerra Mondiale nel Mar Baltico e mappato sistemi di grotte con visibilità quasi nulla.

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Il ruolo di Jenni Westerlund è quello di ricostruire la topografia interna dei cuniculi, in quanto specialista di cartografia subacquea e riprese video.

Patrik Grönqvist vanta l’esperienza più lunga. Il vigile del fuoco speleosub ha spesso operato in immersioni tecniche in miniere allagate e ambienti ostruiti nel Nord Europa.

Il recupero degli italiani affidato a Dan Europe

Dan è l’acronomico di Divers Alert Network e indica la fondazione internazionale che gestisce alcune delle operazioni di soccorso più complesse al mondo.

La sede è in Finlandia, ma i suoi team, che contano più di 400.000 membri e oltre 180 medici specialisti, operano in tutto il mondo.

Dan gestisce ogni anno circa 5.500 emergenze. Tra i casi più noti, il salvataggio dei 12 ragazzi thailandesi rimasti intrappolati in una grotta di Tham Luang nel 2018.

La centrale operativa, gestita da specialisti in medicina d’emergenza, è riconosciuta in Italia come centrale di allarme di secondo livello.

I corpi ritrovati nella grotta delle Maldive

Mentre la salma di Gianluca Benedetti, capobarca e istruttore di sub, sta per essere trasportata in Italia, bisognerà attendere per il recupero delle altre 4 vittime italiane.

I corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino sono stati individuati, ma l’operazione di recupero sarà complessa.

Le vittime della tragedia alle Maldive sono rimaste intrappolate nella parte più profonda del terzo segmento della grotta di Dhekunu Kandu, a una profondità di oltre 60 metri.

Stando a quanto ipotizzato dal governo delle Maldive, le operazioni si concluderanno tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio.

Il soccorritore morto nell’impresa

Quella che stanno per intraprendere Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist è un’impresa complessa che, in caso di errore, può costare la vita.

Mohamed Mahadi, tra i primi sommozzatori impegnati nella ricerca dei sub dispersi, ha perso la vita nel tentativo di ritrovare i corpi dei turisti italiani.

Mahadi, membro delle forze armate delle Maldive, è morto durante la fase di decompressione; ovvero quella della risalita che, se effettuata troppo velocemente, può causare la formazione di letali bolle di gas nel sangue.