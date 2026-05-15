Sub italiani morti alle Maldive, il dolore della madre di Gianluca Benedetti: è suo il primo corpo recuperato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime figura Gianluca Benedetti, la cui madre ha ricevuto la notizia dall’ambasciata. Mentre la Procura di Roma indaga sulle cause dell’incidente, le autorità locali operano a 60 metri di profondità per il recupero dei corpi, ostacolate dal maltempo. Il primo a essere stato portato in superficie è stato proprio quello di Benedetti.

Maldive, la tragedia nell’atollo di Vaavu

Cinque cittadini italiani sono morti giovedì 14 maggio 2026 durante un’attività di diving nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Secondo la Farnesina, le vittime sono la docente universitaria Monica Montefalcone, responsabile scientifica di campagne di monitoraggio, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e gli istruttori Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

Il gruppo partecipava a un’escursione organizzata dalla safari boat “Duca di York” nei pressi della località di Alimathaa. L’allarme è scattato intorno alle 13:45, quando l’equipaggio ha segnalato la mancata riemersione dei sub prevista per mezzogiorno.

ANSA

Secondo le ricostruzioni delle autorità locali, il decesso sarebbe avvenuto a circa 60 metri di profondità all’interno di una grotta marina. Il medico Claudio Micheletto ha ipotizzato una possibile tossicità da ossigeno, condizione che provoca vertigini e perdita di coscienza, impedendo manovre di risalita.

Il ricordo della madre di Gianluca Benedetti

Paola, madre di Gianluca Benedetti, ha confermato di aver appreso la tragica notizia attraverso i canali consolari: “Ho saputo la notizia dall’ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente e potete solo immaginare il dolore”, ha dichiarato la donna a Il Gazzettino.

Il figlio, 44 anni, risiedeva a San Vito di Vigonza con la compagna Silvia ed era un professionista stimato nel settore subacqueo. Nel 2018 aveva abbandonato un impiego sicuro come bancario presso la Bcc di Piove di Sacco per seguire la propria passione per il mare e la natura nelle Maldive.

Lavorava come istruttore Padi (Professional Association of Diving Instructors) e operations manager per il tour operator Albatros Top Boat. Il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha espresso cordoglio parlando di “una vita cambiata per inseguire un sogno, spezzata troppo presto”.

Le indagini della Procura e il recupero sub italiani

La Procura di Roma, sotto la direzione del procuratore capo Francesco Lo Voi, ha aperto un fascicolo d’indagine in relazione al decesso dei cinque italiani.

Gli inquirenti attendono i documenti ufficiali dal consolato per definire l’ipotesi di reato e affidare eventuali deleghe investigative alle Forze dell’Ordine. Nel frattempo, le Forze di difesa delle Maldive (Mndf) hanno qualificato le operazioni di recupero delle salme come “ad alto rischio”. Le ricerche sono ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche e da un’allerta gialla che interessa l’area dell’incidente.

I sommozzatori della Guardia Costiera locale hanno individuato il primo corpo, proprio di Benedetti,a circa 60 metri di profondità, in un’area dove si ritiene siano intrappolati anche gli altri connazionali. La nave militare Shaheed rimane posizionata sul punto dell’immersione per coordinare il supporto aereo e navale necessario agli specialisti impegnati nel recupero.

A La Repubblica ha parlato Carlo Sommacal, marito e padre di Monica e Giorgia Montefalcone.