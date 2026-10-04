Sub italiani morti alle Maldive, l'autopsia conferma: "Deceduti per mancanza di ossigeno"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le autopsie condotte sui corpi dei cinque sub italiani morti il 14 maggio scorso durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, hanno stabilito che la causa del decesso è stata l’anossia, ossia la totale mancanza di ossigeno. Gli accertamenti hanno escluso avvelenamenti, intossicazioni o attacchi da parte di squali. Gli inquirenti di Roma dovranno ora incrociare i dati con l’analisi dei computer da polso e delle bombole per chiarire quanto accaduto.

Sub italiani morti alle Maldive: i risultati dell’autopsia

L’esame autoptico e le perizie medico-legali eseguite sui corpi dei cinque italiani deceduti il 14 maggio nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, hanno chiarito in maniera inequivocabile la causa del decesso: tutti i componenti della spedizione sono morti per anossia, determinata dal completo esaurimento delle scorte d’aria all’interno delle bombole.

La relazione dei consulenti nominati dalla magistratura ed eseguita all’ospedale di Gallarate ha stabilito che la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e la guida Gianluca Benedetti si sono trovati nell’impossibilità di respirare a circa 60 metri di profondità, all’interno di un sistema di grotte sotterranee.

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Gli esami tossicologici e i rilievi sui corpi hanno spazzato via le altre ipotesi avanzate nell’imminenza dei soccorsi, escludendo categoricamente intossicazioni da gas, malori improvvisi o attacchi da parte della fauna marina locale.

Le indagini della Procura

Confermata la causa fisiologica del decesso, l’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma per omicidio colposo punta ora a ricostruire le ragioni per cui un gruppo composto da sub esperti si sia trattenuto oltre i limiti consentiti dall’autonomia dei respiratori.

Tra le piste principali seguite dagli investigatori prende quota l’ipotesi che il gruppo abbia smarrito l’orientamento all’interno dei cunicoli della cavità sommersa, rimanendo bloccato senza possibilità di guadagnare la risalita nei tempi di sicurezza.

Per ottenere risposte definitive, il collegio di periti dovrà incrociare le evidenze biologiche con i dati digitali estratti dalle attrezzature poste sotto sequestro, analizzando i tracciati dei computer subacquei, i profilometri di profondità, gli erogatori e i filmati registrati dalle videocamere GoPro.

I nodi sulle autorizzazioni

Parallelamente agli accertamenti tecnici, gli inquirenti stanno ricostruendo la catena delle decisioni operative e la regolarità delle autorizzazioni concesse a monte per l’uscita in mare, organizzata a partire dalla nave safari “Duke of York”.

Fin dai primi giorni successivi alla tragedia è emerso il tema del superamento dei limiti di profondità, dato che la normativa delle Maldive fissa di norma a 30 metri la quota massima per le immersioni ricreative.

Resta da chiarire se i permessi di ricerca in possesso del gruppo per lo studio dei coralli molli includessero l’esplorazione speleologica di cavità così profonde, mentre l’Università di Genova ha già precisato che la spedizione non rientrava in una missione ufficiale dell’ateneo.