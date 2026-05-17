Sub italiani morti alle Maldive, le ipotesi di Filippo Facci tra grotte, profondità e perdita di orientamento

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La vicenda dei cinque sub italiani morti alle Maldive è ancora avvolta nel mistero: i cinque erano subacquei esperti e solo un corpo è stato recuperato. Al momento, su cosa abbia portato alla tragedia, si possono solo fare supposizioni. Fra chi avanza ipotesi c’è anche Filippo Facci, noto giornalista e grande esperto di mare.

Cinque sub italiani morti alle Maldive

Per ora è stato recuperato un solo corpo, quello di Gianluca Benedetti.

Il corpo è stato recuperato a circa 60 metri di profondità, all’interno della grotta di Thinwana Kandu, detta anche “Grotta degli squali”.

Mancano all’appello altri quattro corpi, quelli di:

Monica Montefalcone, professoressa dell’Università di Genova;

Giorgia Sommacal, figlia di Monica Monfalcone;

Muriel Oddenino, biologa marina;

Federico Gualtieri, istruttore subacqueo certificato.

Filippo Facci sugli italiani morti alle Maldive

Filippo Facci ha pubblicato un lungo post su Facebook. Il titolo: “Sono ultra-brevettato, sono stato alle Maldive 13 volte e mi sono immerso almeno 80, anche a 60 metri. Ma in grotta mai. Quello che ho capito.”

La premessa: “L’acqua non è un ambiente adatto all’uomo, e neppure l’alta quota delle montagne lo è”. Il riferimento non è casuale: nel curriculum sportivo di Filippo Facci ci sono infatti sia le immersioni subacquee che l’alpinismo.

Poi la precisazione: “Lo scrivente in effetti ha tre brevetti da sub e, alle Maldive, c’è stato 13 volte, immergendosi chissà quante”.

In generale, sostiene Facci, le Maldive “non sono un luogo pericoloso per il diving” se ci si limita a vedere “il meglio”, cioè la “barriera corallina” che si trova “tra i cinque e i venticinque metri”.

Ma la tragedia dell’atollo di Vaavu è una “anomalia“, aggiunge. Le caratteristiche: “Grotta, 50 o 60 metri, ambiente chiuso, immersione profonda, severa, con uscita non verticale e tempi stretti”.

E qui iniziano le ipotesi dell’esperto: “Quando ci scappa il morto si tende a pensare ‘sarà finita l’aria’, ma significa poco, è come dire ‘trauma cranico’ per una caduta dal terrazzo, bisogna vedere come sia andata”.

“Un’immersione fatale – argomenta Filippo Facci – ha come causa finale sempre ‘annegamento‘, ma non spiega se sia finito l’ossigeno, si tizio si sia perso, se abbia avuto un malore, se sia risalito male o sia andato nel panico”.

Italiani morti alle Maldive, le ipotesi

Poi la “combinazione prevalente”, vale a dire “grotta, perdita di orientamento, fango, panico, uscita non trovata e fine dell’ossigeno“. Facci definisce tale scenario “quanto meglio unisce ciò che sappiamo”.

La spiegazione: “Basta una nube di sedimento, una sala scambiata per un’altra, un passaggio non riconosciuto“.

E non è vero che a morire siano solo gli sprovveduti e gli inesperti: “A morire sono i più bravi, sono gli istruttori, i professionisti; questo per un banale fatto statistico che li vede immergersi molto spesso o, talvolta, in caso d’incidente altrui, tornare a farlo quando il loro organismo non glielo permetterebbe, contro ogni procedura”.

Poi c’è la questione bombole: “L’ossigeno, mischiato ad azoto, più si scende in basso e più si consuma rapidamente, e in grotta non basta averne per risalire, occorre prima uscire”.

Poi c’è la terza variante, il panico “che però non significa debolezza psicologica, ma anche legittima ansia, preoccupazione, un acceleratore fisico che fa respirare peggio e consumare di più, oltre a far perdere l’assetto, pinneggiare male e comunicare peggio, magari alzare fango, cercare una fuga istintiva. Basta poco per non trovare l’uscita”.

Poi un commento sull’ipotesi che riguarda la “narcosi da azoto“, considerata “”evocativa” dai media ma “improbabile, soprattutto per cinque persone abituate”. Si tratta di una “intossicazione che può capitare perché l’azoto agisce sul sistema nervoso e altera la lucidità, non manca l’aria, si appanna il cervello“.

Poi l’inciso sulla profondità: la difficoltà, i rischi e la reazione del fisico non raddoppia passando da -30 a -60 metri di profondità: “non è un banale raddoppio”. Tutto si moltiplica in modo esponenziale.

Poi un ricordo: “Chi scrive è stato a meno 60 metri un pugno di volte (al massimo per un minuto) e la memoria torna a quel mondo in blu e nero, a uno stordimento leggero, all’eterna risalita con tante pause di cosiddetta decompressione”.

E poi ancora altre ipotesi: “Gas contaminato, miscela sbagliata, monossido di carbonio, anidride carbonica, tutto possibile, ma improbabile anche per la serietà degli organizzatori”.

Un’altra ipotesi è relativa ai danni ai polmoni: “Se un sub risale trattenendo il respiro, l’aria nei polmoni si espande e può lesionare i tessuti: è la prima cosa che ti insegnano al corso ‘Open Water’, primo brevetto che, in teoria, non permette di scendere sotto i dodici metri”.