Sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

I corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino sono stati recuperati nella Grotta degli Squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive. Il primo, ha riferito la Farnesina, è già stato portato su una barca appoggio. Il secondo, invece, è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. La 23enne, inoltre, è la figlia di Monica Montefalcone, professoressa dell’Università di Genova, anche lei deceduta e portata in superficie il giorno prima insieme a Federico Gualtieri. Muriel Oddenino, invece, era assegnista di ricerca dell’ateneo ligure, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone.

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