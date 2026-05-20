Sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino
Recuperati alle Maldive anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino: sono stati ritrovati tutti gli italiani morti nella Grotta degli Squali
I corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino sono stati recuperati nella Grotta degli Squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive. Il primo, ha riferito la Farnesina, è già stato portato su una barca appoggio. Il secondo, invece, è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. La 23enne, inoltre, è la figlia di Monica Montefalcone, professoressa dell’Università di Genova, anche lei deceduta e portata in superficie il giorno prima insieme a Federico Gualtieri. Muriel Oddenino, invece, era assegnista di ricerca dell’ateneo ligure, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone.
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