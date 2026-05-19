Sub italiani morti alle Maldive, recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri dalla Grotta degli Squali

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

I corpi di due dei quattro sub morti alle Maldive sono già stati recuperati. A renderlo noto sono i media locali, rilanciati anche dalle agenzie ANSA e Adnkronos, che hanno riferito come le operazioni nell’atollo di Vaavu hanno portato già un buon esito col recupero dei corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Il recupero delle altre due vittime, invece, avverrà con ogni probabilità nella giornata di mercoledì 20 maggio.

Recuperati due corpi dei sub morti alle Maldive

Secondo quanto riferito da The Standard Maldives, media locale, i tre sub finlandesi di Dan Europe sono riusciti a recuperare due dei quattro corpi degli italiani morti durante l’immersione alle Maldive.

I sommozzatori, facendo una staffetta, sono stati impegnati per diverso tempo all’interno della grotta marina dove i corpi dei quattro erano stati localizzati a oltre 60 metri di profondità.

La staffetta tra sub

Secondo quanto emerso, come detto, i tre sub finlandesi avrebbero messo in atto una vera e propria staffetta per cercare di riportare in superficie i corpi dei due italiani recuperati.

Dalla profondità di 60 metri e fino ai 30 sarebbero stati proprio i finlandesi a occuparsi della risalita per poi affidare i corpi ai militari che li hanno presi in custodia fino ai 7 metri. Dai 7 metri alla superficie, poi, è stato dato incarico alla Polizia.

Tutto ciò, riferisce La Repubblica, per consentire al team specializzato di restare all’interno della grotta marina più a lungo possibile.

Chi sono gli italiani recuperati

Secondo quanto riferito dall’avvocato Antonello Riccio, che assiste la famiglia Gualtieri, i due corpi recuperati da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist sarebbero quelli di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone.

Sarebbero quindi ancora nella Grotta degli Squali i corpi di Giorgia Sommacal, figlia di Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddenino.

Quando saranno recuperati gli altri italiani

Secondo alcune fonti, il recupero dei due corpi rimanenti sarebbe previsto per mercoledì 20 maggio.

Il condizionale, va detto, sarebbe d’obbligo perché tutto dipenderà dalle condizioni subacquee e dalle valutazioni di sicurezza operativa all’interno del sistema di grotte.

Il commento dei sub finlandesi

“Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa. Un ringraziamento speciale va all’Ambasciata italiana, a Dan Europe e alle autorità maldiviane per il supporto fornito al team” ha detto Sami Paakkarinen.

Il sub finlandese, che ha sottolineato come “questa operazione richiede il lavoro di decine di persone” ha chiesto “privacy e serenità operativa durante le operazioni”.