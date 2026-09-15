Sub Francesco Pagni di Sarzana morto ad Alghero durante la ricognizione mentre preparava i Campionati di Apnea

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Francesco Pagni, sub esperto originario di Sarzana è morto a 47 anni nel pomeriggio del 14 settembre ad Alghero durante un’immersione di ricognizione. Le cause della sua morte sono in fase di accertamento. Il suo corpo è stato recuperato e spostato sulla banchina del porto, ma all’arrivo degli operatori del 118 l’uomo era già deceduto. Sindacalista Uil, lascia due figli.

La tragedia ad Alghero

Secondo le prime informazioni, il sub si era immerso per fare una ricognizione dei campi di gara del Campionato nazionale di pesca in apnea, in programma il 18 e 19 settembre ad Alghero.

La manifestazione è organizzata dal GS Corallo Sub, sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

A lanciare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano con lui, impegnate a “mappare” i fondali in vista delle prove.

Sul posto è arrivata anche la Capitaneria di Porto, che ha messo la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria a Sassari.

Le indagini sulla morte del sub

Il corpo del sub è stato recuperato e portato in banchina al porto, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo perché era già morto.

Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per capire cosa sia successo all’uomo che era anche un esperto apneista.

Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione le fasi dell’immersione per stabilire che cosa abbia provocato la morte del sub. Al momento non vengono escluse ipotesi.

Chi era Francesco Pagni

La vittima si chiamava Francesco Pagni ed era originario di Sarzana in Liguria.

Era un esperto sub e apneista, aveva 47 anni e due figli. Si trovava ad Alghero per affinare la sua tecnica di sospensione della respirazione.

Nella nota di cordoglio della Uil Liguria e della Feneal Uil Liguria si legge che “è con immenso dolore che apprendiamo della scomparsa ad Alghero del sindacalista e amico Francesco Pagni di Sarzana”.

Il sindacato ha ricordato il sub come un “uomo gentile e sempre disponibile, geometra, tecnico esperto di sicurezza, Francesco era un sindacalista della Feneal Uil della Spezia dove ricopriva, per la categoria, il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)”.