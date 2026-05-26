Sub morti alle Maldive, Carlo Sommacal marito di Monica Montefalcone si sfoga: "Non era lì a prendere il sole"

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Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita all’Università di Genova, morta durante un’immersione alle Maldive, ha parlato della moglie e del suo impegno nella ricerca e nella tutela dell’ambiente, sottolineando che la moglie si trovava nell’Oceano Indiano per lavoro, non in vacanza.

Lo sfogo di Carlo Sommacal

Parlando all’agenzia di stampa Adnkronos, Carlo Sommacal, che ha perso moglie e figlia nell’incidente durante un’immersione alle Maldive in cui sono morti anche altri tre italiani, ha difeso il lavoro della moglie.

L’uomo ha sottolineato che Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita a Genova, non si trovava alle Maldive per un viaggio di piacere.

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“A chi dice che la missione non era autorizzata chiedo: ma allora cosa andavano a fare ogni anno alle Maldive? A prendere il sole? Stanno uscendo pubblicazioni anche su profondità di 80 metri” ha dichiarato l’uomo.

L’impegno di Monica Montefalcone

Sommacal ha poi ricordato l’impegno della moglie non solo nella ricerca, ma anche nella sensibilizzazione del pubblico alle tematiche ambientali.

“Si faceva in quattro per procurare fondi e promuovere campagne sull’ambiente. Andava in tv e rifiutava i gettoni di presenza, quando le chiedevo perché lo facesse mi rispondeva che non bisogna essere pagati per tutelare l’ambiente” ha ricordato l’uomo.

Sommacal ha parlato anche della figlia, morta anche lei nella stessa immersione: “Era fantastica, però non voglio parlarne troppo perché voglio proteggerla. Lei e la madre erano due sirene”.

I risultati dell’autopsia

I risultati delle autopsie svolte sui corpi delle vittime dell’incidente durante un’immersione alle Maldive non hanno dato per il momento esiti che possano spiegare cosa sia accaduto.

“Le autopsie non hanno fatto emergere nulla di dirimente sulle cause della morte, sarà necessario attendere l’esito degli esami tossicologici che si svolgeranno nei prossimi giorni” ha spiegato all’Adnkronos l’avvocato Giuseppe Pugliese, che assiste Sommacal.

I medici hanno inoltre dato l’autorizzazione a svolgere i funerali delle cinque vittime, la cui data non è però ancora stata fissata.