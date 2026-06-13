Sub morti alle Maldive, dall'Università di Genova mail del 2024 che vietava le immersioni: "Missioni sospese"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Elisabetta Rampone, direttrice del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita, il Distav di Genova ha scritto nel 2024 una mail in cui si diceva che veniva “sospesa ogni attività subacquea”. Il Dipartimento è quello dove insegnava Monica Montefalcone, una delle vittime italiane dell’immersione alle Maldive. La mail è stata acquisita dalla Procura e della Squadra mobile di Roma che indagano sulla tragedia.

Sub morti alle Maldive, la mail dell’Università di Genova

Nella mail scritta da Elisabetta Rampone è allegato il decreto del 5 marzo 2024 del ministero dell’Ambiente, che ha rivisto alla radice la normativa sulle immersioni.

La direttrice del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita, il Distav di Genova si rivolgeva ai colleghi il 12 aprile 2024.

La Rampone scriveva che “nello specifico sono a conoscenza di missioni di attività subacquea alle Maldive” e “anche se già autorizzate, tutte queste missioni sono al momento sospese”.

Cosa diceva la mail del 2024

Ecco il contenuto della mail scritta dalla Rampone: “Il 20 marzo è stato pubblicato un decreto ministeriale che regolamenta in modo molto stringente le attività subacquee”.

Poi ancora: “Dovremo adeguare tutta la nostra procedura, nel frattempo sono costretta a sospendere ogni attività subacquea”.

“Prego tutti voi, se farete missioni in questo periodo che riguardano attività in mare, di specificare bene che la missione non prevede attività subacquea, in modo che io possa autorizzarla”, si legge ancora.

L’Università dove lavorava Monica Montefalcone

Il Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita, il Distav di Genova è quello dove insegnava anche Monica Montefalcone, tra i sub morti nell’immersione alle Maldive il 14 maggio 2026.

Oltre a lei persero la vita sua figlia Giorgia Sommacal, l’assegnista di ricerca Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e la guida Gianluca Benedetti.

Come riporta un articolo de La Repubblica, questa mail, acquisita dalla Procura e della Squadra mobile di Roma che indagano per omicidio colposo, è non solo rilevante ma significativa.

La mail che parla di “missioni sospese”

Nella mail dove si parla di attività subacquea alle Maldive, infatti, viene fatto nello specifico il nome di Monica Montefalcone, in riferimento a una crociera del maggio 2024: “Anche se già autorizzate, tutte queste missioni sono al momento sospese“.

Dopo la tragedia, l’Università ha sempre detto che “l’attività di immersione subacquea, nel corso della quale si è verificato l’incidente, è stata svolta a titolo personale“.

Come conclude La Repubblica, la Procura di Roma vuole valutare se ci sia una eventuale responsabilità dell’Ateneo e una possibile, e sempre eventuale, mancata sorveglianza.