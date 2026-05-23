Sub morti alle Maldive, i corpi sono rientrati in Italia, nei prossimi giorni si terranno le autopsie

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I corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, quattro dei cinque sub morti alle Maldive durante un’immersione, sono rientrati in Italia, atterrando con un volo Turkish Airlines all’aeroporto di Roma Fiumicino. Nei prossimi giorni i medici legali ingaggiati dalla procura di Roma eseguiranno le autopsie. Solo successivamente i familiari potranno celebrare i funerali.

I corpi dei sub morti alle Maldive sono rientrati in Italia

I corpi della professoressa Monica Montefalcone, associata all’Università di Genova, di sua figlia Giorgia Sommacal, della biologa marina Muriel Oddenino, che era assegnista dello stesso ateneo, e di Federico Gualtieri, studente da poco laureatosi con Montefalcone, sono rientrati in Italia.

L’aereo Turkish Airlines che li ha trasportati da Istanbul a Roma è atterrato alle 13:10 del 23 maggio all’aeroporto di Fiumicino.

ANSA

I quattro sono morti durante un’immersione alle Maldive insieme al loro capobarca, Gianluca Benedetti. I loro corpi sono stati recuperati nei giorni scorsi da due sub finlandesi esperti di immersioni all’interno di grotte.

Nei prossimi giorni le autopsie

La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, per chiarire eventuali responsabilità nella morte dei quattro sub.

Nell’ambito di questa inchiesta, nei prossimi giorni, i medici legali della procura eseguiranno le autopsie che dovrebbero aiutare a raccogliere informazioni sui momenti precedenti alla morte dei quattro.

Soltanto quando si saranno conclusi gli esami, i familiari potranno celebrare i funerali. Sarà però prima analizzato il corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca della spedizione, morto nella stesa immersione, che è stato il primo a essere recuperato e riportato in Italia.

Le indagini della procura di Roma e le ipotesi su quanto accaduto

Al momento l’ipotesi di reato che la procura di Roma ha avanzato per aprire l’inchiesta è quella di omicidio colposo, a carico di ignoti.

Si tratta soprattutto di un modo per permettere agli investigatori di indagare e ricostruire quanto accaduto, assicurandosi che non ci siano state responsabilità.

Sulla causa dell’incidente rimangono infatti molti dubbi. Tutte le vittime erano molto esperte di immersioni, anche a livello professionale. Inizialmente, l’ipotesi più accreditata era quella di correnti sottomarine che avrebbero spinto i cinque a profondità per le quali non erano attrezzati.

I sub finlandesi che hanno recuperato i corpi, però, sostengono che potrebbero invece essersi persi.