Sub morti alle Maldive, il doppio mistero della grotta e dei due italiani fuori dalla lista dei ricercatori

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sui cinque sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, isola dell’atollo Vaavu. Ci sono ancora diversi punti su cui fare chiarezza. Mohamed Hussain Shareef, portavoce del presidente maldiviano Mohamed Muizzu, ha sostenuto che in base ai documenti in suo possesso, sul permesso di ricerca marina del team coinvolto nella tragedia, non compaiono i nomi di due dei cinque subacquei e non è menzionata l’immersione nella grotta in cui sono scomparsi.

Sub italiani morti, parla il portavoce del governo delle Maldive

Shareef è stato raggiunto dal Corriere della Sera. Al quotidiano ha fatto visionare alcuni documenti, affermando che sul permesso di ricerca marina della squadra italiana non figurano i nomi di due dei cinque subacquei che hanno perso la vita, oltre a non esserci alcun riferimento all’immersione in grotta.

Il portavoce del presidente ha poi fatto chiarezza su come funzionano i permessi, sottolineando che il team dell’Università di Genova conduce ricerche da almeno quattro anni alle Maldive e che aveva regolarmente presentato una proposta di ricerca specifica sui coralli molli e sulla composizione dei sistemi di barriera delle Maldive al Dipartimento di ricerca marina. L’ufficio ha dato l’ok.

Greenpeace Italia

“Avevano i permessi necessari”, ha dichiarato Shareef. E quindi perché molti sostengono che non potevano spingersi oltre i 30 metri di profondità? A questo punto l’uomo ha spiegato come funzionano i permessi: il limite dei 30 metri vale per le immersioni ricreative, mentre i ricercatori possono proporre di immergersi più in profondità.

“Non esiste una seconda legge specifica alle Maldive che lo impedisca – ha reso noto Shareef -. Il problema principale è che si trattava di un’immersione in grotta e la loro proposta di ricerca, a quanto mi risulta, non ne faceva menzione. Hanno specificato gli atolli, ma non il dettaglio dei siti d’immersione”.

Quando gli è stato chiesto se ciò comporterà un problema dal punto di vista legale, è arrivata la seguente risposta: “No, ma è un peccato. Per quanto ci riguarda, non ci sono problemi legali perché hanno già effettuato numerose immersioni alle Maldive. Ma noi, come governo, non sapevamo che avrebbero fatto un’immersione in grotta”.

Il mistero dei nomi mancanti di due sub dalla lista del team di ricerca

Il portavoce ha poi rivelato un altro aspetto a cui si dovrà dare una spiegazione esaustiva. Secondo la sua versione, risulta che soltanto tre dei cinque subacquei, agli atti, facevano ufficialmente parte del team di ricerca, ossia il biologo Gualtieri, la ricercatrice Muriel Oddenino e la professoressa Monica Montefalcone.

Nella lista visionata dal Corriere della Sera compaiono anche altri nomi, ma non Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone.

“Il quinto – ha osservato Shareef – era la guida subacquea di cui è stato trovato il corpo. In effetti, anche lui si è immerso a quella profondità. Quindi sì: tre dei cinque subacquei coinvolti sono menzionati come parte del team di ricerca. Ma confermo l’esistenza del permesso, con validità dal 3 al 17 maggio, in sei atolli diversi, fra cui quello di Vaavu. È citata correttamente l’imbarcazione, Duke of York, e l’attrezzatura. Anche se non sappiamo ancora quale attrezzatura avessero durante l’immersione. Questo fa parte dell’indagine”.

Il funzionario ha anche affermato che in un documento è specificato che la ricerca del team italiano si sarebbe svolta tra 0 e 50 metri di profondità. Sembra però che le grotte si inabissino ancora di più. Shareef ha specificato che il governo sta indagando, aggiungendo che “l’ingresso della grotta è a 47 metri”.

Il governo maldiviano: “Per noi un colpo durissimo”

“In tutto questo – ha continuato – posso dirvi che anche per noi è stato un colpo durissimo. Con l’Italia abbiamo un legame speciale e la professoressa era una persona molto speciale perché ha dedicato tanti anni della sua vita professionale alla ricerca in questo Paese”.

Il governo ha sospeso la licenza della Duke of York. “La barca è un’altra storia. C’erano dei problemi con la sua licenza turistica”, ha tagliato corto Shareef.

Nel frattempo, per il recupero dei corpi, stanno operando gli specialisti sommozzatori finlandesi di Dan Europe che hanno definito l’operazione “complessa e ad alto rischio”