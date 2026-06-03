Sub morti alle Maldive, il soccorritore Patrik Grönqvist racconta cos'ha visto nella grotta: "Cattiva idea"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Con quel tipo di attrezzatura, entrare in quella grotta è stata una cattiva idea”, queste le parole di Patrik Grönqvist, uno dei tre sommozzatori professionisti che hanno fatto parte del team chiamata da Dan Europe per recuperare i corpi di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, i sub che il 14 maggio hanno perso la vita alle Maldive insieme a Gianluca Benedetti, il primo ad essere recuperato.

Sub morti alle Maldive, le parole del soccorritore

In un’intervista al Corriere della Sera, Patrik Grönqvist ha raccontato come è nata la spedizione.

“Eravamo tutti in Svezia. Dan Europe ha chiamato Sami e lui mi ha chiesto se me la sentivo di partire con lui e Jenni per le Maldive. Avevo solo cinque minuti per decidere. Non ero mai stato lì, sono abituato a immergermi in acque fredde, non calde. Ho accettato d’istinto, senza consultarmi con la mia famiglia”, le sue parole.

ANSA

Il sommozzatore ha spiegato inizialmente avevano “una mappa sommaria e l’attrezzatura idonea. La prima immersione doveva servire a controllare com’era fatta dentro. L’unica cosa davvero importante era trovarli”.

Per il loro impegno, i sommozzatori hanno ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana.

Come e dove sono stati trovati i sub morti alle Maldive

Durante l’intervista, Patrik Grönqvist ha raccontato anche come sono stati trovati i corpi di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.

“Abbiamo controllato il lato sinistro, poi i piccoli passaggi laterali. Siamo arrivati fino in fondo e stavamo tornando indietro. A quel punto abbiamo visto una piccola apertura laterale, parallela al tunnel principale. Sul fondo c’erano segni, forse lasciati da una pinna o da qualcosa che aveva toccato il sedimento. Sembrava che qualcuno fosse passato da lì. Abbiamo seguito quelle tracce e alla fine li abbiamo trovati”, ha spiegato.

Gronqvist ha rivelato che i corpi sono stati trovati tutti nella stessa area, a pochi metri uno dall’altro

Ha poi spiegato che c’era il pericolo dell’arrivo di squali: “Il terzo giorno fuori c’era anche uno squalo tigre. Durante il recupero si è avvicinato a un corpo già agganciato alla linea. Sembrava pronto ad attaccare. Siamo rimasti calmi, ci siamo mossi lentamente. Abbiamo finto di non fissarlo e, poi, lo abbiamo allontanato”.

Attrezzattura non idonea

Secondo l’esperto soccorritore i cinque italiani morti alle Maldive non avevano l’attrezzatura adatta.

“Io non ero lì con loro e posso solo fare ipotesi: con quel tipo di attrezzatura, entrare in quella grotta è stata una cattiva idea. Forse quando si sono girati per uscire, non c’era più visibilità, magari perché avevano smosso il fondo. Senza torce adeguate, ritrovare l’uscita è difficile. Poi non avevano steso una sagola: è la regola numero uno nelle immersioni in grotta”, ha spiegato.

In merito alla possibilità che si potessero salvare, ha dichiarato che “se fossero rimasti dieci minuti, avrebbero avuto buone possibilità. Ma se fossero rimasti 40 minuti, probabilmente no, perché il gas non sarebbe bastato. Uscendo, avrebbero dovuto fare decompressione”.