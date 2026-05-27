Sub morti alle Maldive, la rivelazione di Sami Pakkarinen al Tg1: "Temevo che non li avremmo mai più trovati"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sami Pakkarinen, lo speleologo del team finlandese che ha ritrovato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive, ha spiegato le operazioni di ricerca. “Per trovarli abbiamo seguito i segni sulla sabbia”, ha detto. Poi ha rivelato una sua paura: “Temevo che non li avremmo mai più trovati”.

Sub morti alle Maldive, il racconto di Sami Pakkarinen

Intervistato dal Tg1, Sami Pakkarinen ha raccontato le sue sensazioni durante le difficili operazioni di ricerca dei 5 sub italiani morti alle Maldive.

“Ricordo la sensazione durante la prima immersione quando avevamo esplorato quasi tutte le grotte senza riuscire a trovare i corpi”, ha detto lo speleologo del team finlandese.

“Avevo paura che non fossero più nella grotta”, ha ammesso il sub finlandese.

“Temevo che non li avremmo mai più trovati”

“Temevo che non li avremmo mai trovati perché una possibilità era che fossero scomparsi nell’oceano e che nessuno li avrebbe mai più ritrovati”, ha spiegato Sami Pakkarinen.

Il sub ha poi raccontato di come alla fine siano riusciti a individuare i corpi: “Quando abbiamo individuato il tunnel che non era sulla mappa che avevamo ricevuto e abbiamo visto dei segni sul fondo che indicavano che qualcuno era già stato lì, ho capito che quella era la strada giusta da seguire”.

Per ritrovare i cinque italiani, dunque, il team finlandese ha seguito i segni sulla sabbia. L’operazione di soccorso, infatti, si è conclusa con successo dopo tre giorni di immersioni ad altissimo rischio in ambienti ostruiti e non mappati.

Il team finlandese e le operazioni di recupero

La squadra finlandese, attivata dall’ente internazionale di sicurezza subacquea DAN Europe, è composta da tre sommozzatori civili tra i più esperti al mondo per le operazioni in grotta e in acque profonde.

Oltre a Sami Pakkarinen, in qualità di capo missione, ne hanno fatto parte Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist.

La presenza del team è stata fondamentale poiché le autorità locali e i soccorritori ordinari non disponevano delle attrezzature e dell’addestramento specifico necessari per penetrare in sicurezza in quel tipo di cavità.

Chi è Sami Paakkarinen

Specialista nel lavorare costantemente in acque gelide e a profondità che superano i -140 metri, Paakkarinen è considerato una delle massime autorità mondiali nel campo del technical diving e della speleologia subacquea in condizioni ostili.

Ha mappato sistemi di grotte caratterizzati da visibilità molto limitata e da correnti estreme, ha documentato decine di relitti storici della Seconda Guerra Mondiale nel Mar Baltico.

Nel 2014 si immerse, insieme a Patrik Gronqvist, nelle gelide profondità della grotta di Plura, in Norvegia, per recuperare i corpi di due loro amici e compagni di immersione rimasti intrappolati a 110 metri di profondità,